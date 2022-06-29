Игры закончились 24 февраля 29 июня, 12:21

Посол РФ в США в ответ на новый пакет американских санкций, разрушающих российскую военную промышленность и запрещающих закупки российского золота, заявил, что «США нарушают правила игры»

Слово «игра», «правила игры» часто звучали в журналистских материалах и, порой, из уст государственных деятелей и дипломатов. Но теперь эта фигура речи в политическом контексте — явный анахронизм.

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Игры закончились 24 февраля 2022 года. Началась суровая военная жизнь. Там, где по злобной человеческой воле развязана война, где гибнут и страдают миллионы людей — для игры нет места.

Действия Антигитлеровской коалиции в 1939−45 гг. меньше всего были игрой. Это была тяжкая борьба за право на жизнь и свободу. Борьба завершилась безоговорочной победой над нацистским злом. И для тех, кто убил сам себя в Рейхсканцелярии, и для тех, кто оказался на скамьях подсудимых Нюрнберге — та война не была игрой.

То, что происходит в мире сейчас — тоже не игра.

Дипломат Анатолий Антонов должен это осознать со всей ясностью. Он представляет страну, совершившую агрессию и ведущую жестокую войну на пространствах независимого и суверенного государства. Большая часть мира преисполнена желания эту войну прекратить, агрессора примерно наказать, предпосылки новых войн в этой части мира искоренить так же решительно, как они были искоренены в Западной Европе после 1945 года.

Политические игры закончились четыре месяца назад. Ныне за восстановление мира идет жестокая борьба, в которую так или иначе вовлечено все почти человечество. И действия США, их санкционная политика — мощное оружие в этой борьбе за право на жизнь и свободу. Послу Антонову следует понимать это, как и то, какую сторону он избрал в нынешней борьбе и что будет из этого следовать. Все предельно серьезно. Никакой игры.

Текст опубликован с разрешения автора

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