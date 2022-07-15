Западное вооружение помогло снизить потери в ВСУ — Резников 15 июля, 13:29 Украинские военные (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что западное вооружение помогло снизить потери в ВСУ.

В интервью Financial Times глава ведомства заявил, что поставляемое с Запада оружие, имеет большую дальность действия и более точное, чем старая украинская артиллерия советских времен.

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По его словам, западное оружие помогло снизить число погибших среди украинских военнослужащих на Донбассе, которое в мае достигло в среднем 100 человек в день.

Министерство обороны Украины засекретило данные о потерях среди украинских защитников в войне с РФ, чтобы противник не смог использовать их в собственных целях.

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