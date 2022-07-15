Западное вооружение помогло снизить потери в ВСУ — Резников

15 июля, 13:29
Украинские военные (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Украинские военные (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что западное вооружение помогло снизить потери в ВСУ.

В интервью Financial Times глава ведомства заявил, что поставляемое с Запада оружие, имеет большую дальность действия и более точное, чем старая украинская артиллерия советских времен.

Видео дня
Читайте также:
«Авиация работает каждый день». Как уничтожают оккупантов и когда уменьшится угроза ракетных ударов рф — интервью со спикером Воздушных сил

По его словам, западное оружие помогло снизить число погибших среди украинских военнослужащих на Донбассе, которое в мае достигло в среднем 100 человек в день.

Министерство обороны Украины засекретило данные о потерях среди украинских защитников в войне с РФ, чтобы противник не смог использовать их в собственных целях.

https://www.youtube.com/watch?v=58mr-X4riF8&t=1223s
Редактор: Дарья Колесниченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Оружие Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Алексей Резников Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Сергей Фурса
Колумнист, инвестиционный банкир
Зерновой оптимизм на фондовом рынке

Если потенциальная сделка по открытию украинских портов произойдет, это будет лучшей новостью за год для украинских аграриев

15 июля, 12:16
Мнения
Пол Бейн: «Мы ожидали, что все станут выбирать максимальный выигрыш, но это оказалось не так» (Фото:alexkalina/Depositphotos)
Идеальная жизнь. Сколько денег нужно для полного счастья
Пол Бейн
Некоторые люди чувствуют злобу, когда голодны и на это есть физиологические причины (Фото:Priscilla Du Preez/Unsplash)
Правильное питание /
Голод — это тоже эмоция и с ней можно бороться. Вы этого не знали и потому набираете вес
15 июля, 08:08
Питание
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X