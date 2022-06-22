Член НАТО. США поддержат Литву в случае нападения РФ — Госдеп 22 июня, 03:26 Цей матеріал також доступний українською Нед Прайс (Фото:PBS NewsHour/youtube)

Если Россия будет намереваться предпринять какие-то военные меры против Литвы, США в обязательном порядке поддержат страну-члена НАТО. Спикер Госдепартамента США Нед Прайс сослался на статью 5 НАТО.

Об этом он сказал на брифинге.



«Мы поддерживаем наших союзников по НАТО, мы поддерживаем Литву. Наша приверженность пятой статье НАТО — постулату, что нападение на одного будет означать нападение на всех, — нерушима», — заявил спикер Госдепартамента США.

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