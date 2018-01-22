США осудили терракт в Кабуле

В Государственном департаменте США выразили соболезнования семьям и друзьям погибших в результате нападения в гостинице Intercontinental в Кабуле, говорится в заявлении госсекретаря США Рекса Тиллерсона на официальном сайте ведомства.

"Соединенные Штаты решительно осуждают вчерашнее нападение на гостиницу Intercontinental в Кабуле. Мы скорбим по всем тем, кто погиб в нападении, будь то афганцы или граждане других стран. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семьям и друзьям погибших и желаем скорейшего выздоровления раненым", − говорится в заявлении.

По словам Тиллерсона, США контактируют с властями Афганистана по вопрсу расследования этого инцидента.

"Мы видели заявление Талибана об ответственности и осуждаем террористические группы за их кампанию насилия против афганцев и иностранцев, работающих ради улучшения Афганистана", - заявил Тиллерсон.

Напомним, вечером 20 января несколько человек, вооруженных огнестрельным оружием и гранатами, ворвались в отель Intercontinental Hotel в Кабуле и открыли огонь по его гостям.

Группировка Талибан взяла на себя ответственность за теракт.

В пресс-службе МИД Украины сообщали, что в результате теракта в Кабуле погибло несколько украинцев. Позже полиция Кабула сообщила о девяти украинцах, погибших при атаке в отеле. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на данный момент подтвердил гибель шести украинцев.