Более одного. МИД сообщил о погибших украинцах в Кабуле

О том, что среди погибших может быть больше украинцев также сообщил глава МИД Павел Климкин

После подтверждения информации о гибели гражданина Украины в результате теракта в кабульском отеле МИД Украины сообщил о "погибших украинцах", что фактически означает увеличение числа жертв среди граждан Украины.

Подробности дипломатическое ведомство обещает обнародовать в понедельник, 22 января.

О том, что среди погибших может быть больше украинцев, также сообщил глава МИД Павел Климкин в своем Twitter.

"Ужасное известие из Афганистана. Решительно осуждаю террористическую атаку в Кабуле. Искренние соболезнования родным и близким погибших. К сожалению, есть опасность, что украинцев среди погибших может быть больше. Ведется постоянная работа с властью на местах", - написал Климкин.

Жахлива звістка з Афганістану. Рішуче засуджую терористичну атаку в Кабулі. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих. На жаль, є небезпека, що українців серед загиблих може бути більше. Ведеться постійна робота з владою на місцях. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 21 января 2018 г.

Ранее сообщалось, что в результате нападения на отель Intercontinental в столице Афганистана Кабуле погиб один украинец.

Напомним, вечером 20 января группа неизвестных, вооруженных огнестрельным оружием и гранатами, напала на отель Intercontinental Hotel в столице Афганистана Кабуле. По данным представителей афганских властей, четверо нападавших ворвались в отель и открыли огонь по его гостям.