Более одного. МИД сообщил о погибших украинцах в Кабуле

После подтверждения информации о гибели гражданина Украины в результате теракта в кабульском отеле МИД Украины сообщил о "погибших украинцах", что фактически означает увеличение числа жертв среди граждан Украины.
Подробности дипломатическое ведомство обещает обнародовать в понедельник, 22 января.
О том, что среди погибших может быть больше украинцев, также сообщил глава МИД Павел Климкин в своем Twitter.
"Ужасное известие из Афганистана. Решительно осуждаю террористическую атаку в Кабуле. Искренние соболезнования родным и близким погибших. К сожалению, есть опасность, что украинцев среди погибших может быть больше. Ведется постоянная работа с властью на местах", - написал Климкин.
Жахлива звістка з Афганістану. Рішуче засуджую терористичну атаку в Кабулі. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих. На жаль, є небезпека, що українців серед загиблих може бути більше. Ведеться постійна робота з владою на місцях.— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 21 января 2018 г.
Ранее сообщалось, что в результате нападения на отель Intercontinental в столице Афганистана Кабуле погиб один украинец.
Напомним, вечером 20 января группа неизвестных, вооруженных огнестрельным оружием и гранатами, напала на отель Intercontinental Hotel в столице Афганистана Кабуле. По данным представителей афганских властей, четверо нападавших ворвались в отель и открыли огонь по его гостям.
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