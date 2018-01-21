Более одного. МИД сообщил о погибших украинцах в Кабуле

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О том, что среди погибших может быть больше украинцев также сообщил глава МИД Павел Климкин

О том, что среди погибших может быть больше украинцев также сообщил глава МИД Павел Климкин

После подтверждения информации о гибели гражданина Украины в результате теракта в кабульском отеле МИД Украины сообщил о "погибших украинцах", что фактически означает увеличение числа жертв среди граждан Украины. 

Подробности дипломатическое ведомство обещает обнародовать в понедельник, 22 января.

О том, что среди погибших может быть больше украинцев, также сообщил глава МИД Павел Климкин в своем Twitter.

"Ужасное известие из Афганистана. Решительно осуждаю террористическую атаку в Кабуле. Искренние соболезнования родным и близким погибших. К сожалению, есть опасность, что украинцев среди погибших может быть больше. Ведется постоянная работа с властью на местах", - написал Климкин.

Ранее сообщалось, что в результате нападения на отель Intercontinental в столице Афганистана Кабуле погиб один украинец. 

Напомним, вечером 20 января группа неизвестных, вооруженных огнестрельным оружием и гранатами, напала на отель Intercontinental Hotel в столице Афганистана Кабуле. По данным представителей афганских властей, четверо нападавших ворвались в отель и открыли огонь по его гостям.

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