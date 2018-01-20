В Кабуле группа вооруженных людей напала на отель Intercontinental: есть погибшие и пострадавшие

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Боевики напали на отель в Кабуле, устроили перестрелку и взяли заложников
Фото: Asad via Twitter

Боевики напали на отель в Кабуле, устроили перестрелку и взяли заложников

Вечером в субботу, 20 января, группа неизвестных, вооруженных огнестрельным оружие и гранатами, напала на отель Intercontinental Hotel в столице Афганистана Кабуле, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление главы пресс-службы МВД Афганистана Наджиба Даниша.

По данным представителей афганских властей, четверо нападавших ворвались в отель и открыли беспорядочный огонь по его гостях. Отмечается, что среди террористов были в том числе смертники со взрывными устройствами. Ответственность за атаку пока не взяла ни одна группировка.

На место событий прибыли спецподразделения правоохранителей, которые зашли внутрь отеля и пытаются обезвредить нападавших. 

Как передает телеканал Tolo News, боевики взяли в заложники несколько человек в ходе нападения. В Министерстве внутренних дел Афганистана подтвердили факт нападения. По данным источников в полиции, есть погибшие. 

Про данным телеканала 1TV со ссылкой на источник в силах безопасности, одного из нападавших удалось ликвидировать. Также сообщается, что при нападении погибли и пострадали 35 человек.

В кабульской полиции сообщили, что неизвестные устроили пожар на одном из этажей отеля.

В настоящее время точное число раненых и погибших устанавливается. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и скорой помощи.

По данным местных СМИ, в субботу в отеле проходила ИТ-конференция, в которой приняли участие около 100 человек, включая представителей правительства страны.

Как напоминает издание DW, отель Intercontinental в Кабуле уже был объектом нападения террористов. В июне 2011 года атака смертника привела к гибели 21 человека, включая 10 гражданских. Тогда ответственность за нападение взяло на себя исламистское движение Талибан.

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