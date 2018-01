В Кабуле группа вооруженных людей напала на отель Intercontinental: есть погибшие и пострадавшие

Вечером в субботу, 20 января, группа неизвестных, вооруженных огнестрельным оружие и гранатами, напала на отель Intercontinental Hotel в столице Афганистана Кабуле, сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление главы пресс-службы МВД Афганистана Наджиба Даниша.

По данным представителей афганских властей, четверо нападавших ворвались в отель и открыли беспорядочный огонь по его гостях. Отмечается, что среди террористов были в том числе смертники со взрывными устройствами. Ответственность за атаку пока не взяла ни одна группировка.

На место событий прибыли спецподразделения правоохранителей, которые зашли внутрь отеля и пытаются обезвредить нападавших.

Как передает телеканал Tolo News, боевики взяли в заложники несколько человек в ходе нападения. В Министерстве внутренних дел Афганистана подтвердили факт нападения. По данным источников в полиции, есть погибшие.

Про данным телеканала 1TV со ссылкой на источник в силах безопасности, одного из нападавших удалось ликвидировать. Также сообщается, что при нападении погибли и пострадали 35 человек.

CRU killed 1 suicide bomber in kitchen area. Second floor on fire, operation ongoing, 35 casualties reported, security source tells 1TV

В кабульской полиции сообщили, что неизвестные устроили пожар на одном из этажей отеля.

#BREAKING Update#Afghanistan #Kabul`s #Intercontinental under siege by 4 terrorists inside firing at people. At least 35 dead/wounded. Hotel`s 2nd floor is on fire & electricity cut. CRU Elite forces arrived & hotel electricity cut off, firefighters & emergency services arrived. pic.twitter.com/f3n6Kz2dU0