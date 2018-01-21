Полиция Кабула сообщает о девяти украинцах, погибших при атаке в отеле

При атаке на отель Интерконтиненталь в столице Афганистана погибли 14 иностранцев, в том числе девять граждан Украины, сообщает BBC со ссылкой на полицию Кабула.

Также, по данным полиции, среди погибших – один немец, один казах и один грек. Еще двоих пока не идентифицировали. Кроме этого, погибли четверо граждан Афганистана. Также были убиты трое нападавших. Десять человек получили ранения.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин на данный момент подтвердил гибель шести украинцев.

Доповів Президенту про загибель 6 громадян України внаслідок нападу на готель в Кабулі. Працюємо з правоохоронними органами Афганістану, щоб з’ясувати обставини цього терористичного акту. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) January 21, 2018

Ранее в пресс-службе МИД Украины сообщали, что в результате теракта в Кабуле погибло несколько украинцев. Дипломаты отметили, что один из погибших — сотрудник украинской авиакомпании.

Вечером 20 января несколько человек, вооруженных огнестрельным оружием и гранатами, ворвались в отель Intercontinental Hotel в Кабуле и открыли огонь по его гостям.