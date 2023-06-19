США передали Китаю свои красные линии. Что привез Блинкен в Пекин и шла ли там речь об Украине — объяснение аналитика
Госсекретарь США Энтони Блинкен во время встречи с главой КНР Си Цзиньпином в Пекине, 19 июня 2023 года (Фото:REUTERS/Leah Millis/Pool)
Соединенные Штаты передали Пекину свои красные линии и предложили вести конкуренцию по четким и установленным правилам, идет ли речь во время визита Блинкена в Китай об Украине рассказал Radio NV Артур Харитонов, президент ОО Либерально-демократическая Лига Украины.
В воскресенье, 18 июня, госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Пекин. Он стал первым высокопоставленным американским дипломатом, который посетил Китай за последние пять лет.
Блинкен встретился с Си Цзиньпином в Пекине
Сейчас отношения двух стран находятся на самом низком уровне за последние десятилетия, отмечает американская пресса. Напряженность возросла в феврале, когда над США заметили китайский «шпионский шар». Тогда Блинкен отменил запланированную поездку в Пекин.
Одной из главных целей поездки в Пекин сейчас Блинкен назвал установление «открытого и мощного общения» с должностными лицами КНР. Госсекретарь США уже встретился с главой МИД Цинь Ганом, с которым договорились, что Вашингтон и Пекин будут поддерживать открытые каналы связи, а также топ-дипломатом Китая Ван И.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что надеется встретиться с Си Цзиньпином в течение следующих нескольких месяцев.
Первые итоги визита Блинкена в Китай
Мы мало что знаем об этой встрече, потому что господин Блинкен еще не вернулся в США. Собственно, китайцы, как всегда, скрывают детали для таких переговоров. Но мы знаем, что состоялась встреча с министром иностранных дел КНР. Также мы знаем, что была встреча с Ван И, который отвечает за дипломатию Коммунистической партии Китая. И пока мы не знаем, успеет ли Блинкен встретиться с Си Цзиньпином. Но мы понимаем, что Америка в очередной раз привезла в Китай свои красные линии. И они говорили прежде всего об определении так называемых границ конкуренции. То есть Америка предлагает Китаю определенные правила, в рамках которых они будут противостоять.