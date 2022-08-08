Дэниел Фрид

Дэниел Фрид

Американский дипломат, экс-координатор по вопросам санкций Государственного департамента

Испытание на прочность. С чем сталкиваются США

8 августа, 20:14
Эксклюзив НВ

Американское лидерство снова и снова сталкивается с серьезными испытаниями

Подавляющее большинство Сената США ратифицировало вступление Финляндии и Швеции в НАТО, что стало вотумом доверия этим странам, самому Североатлантическому союзу и роли США как лидера свободного мира — как раз в то время, когда две авторитарные державы, Россия и Китай, бросают вызов международной системе, которую Соединенные Штаты возглавляют с 1945 года.

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Вступление двух скандинавских стран в НАТО не только укрепит трансатлантическую безопасность на фоне угроз со стороны российского диктатора Владимира Путина, но и продемонстрирует сохраняющуюся политическую жизнеспособность — независимо от двухпартийной депрессии на домашнем фронте — американского лидерства в свободном мире.

Это лидерство снова и снова сталкивается с серьезными испытаниями.

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Теги:   США НАТО

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