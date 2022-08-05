Боеприпасы для HIMARS и не только. США готовят новый пакет военной помощи для Украины на 1 млрд долларов — Reuters 5 августа, 22:15 HIMARS в действии (Фото:U.S. Army photo by Markus Rauchenberger)

Администрация президента США Джо Байдена готовит новый пакет военной помощи для Украины на 1 миллиард долларов, сообщает Reuters.

По информации трех источников издания, новый пакет военной помощи будет включать в себя боеприпасы для оружия дальнего действия и бронированные медицинские транспортные средства.

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На данный момент документ еще не подписан, однако в его нынешнем виде пакет можно оценить в 1 миллиард долларов. Он будет включать боеприпасы для HIMARS, боеприпасы для зенитно-ракетных систем NASAMS и 50 бронированных медицинских транспортных средств M113.

Ожидается, что об этом пакете будет объявлено уже в понедельник, 8 августа.

Техника, которую передают или планируют передать Украине партнеры

1 августа США объявили о новом пакете военной помощи Украине на 550 млн долларов, который включает боеприпасы для РСЗО HIMARS и 155-мм артиллерийских систем.

22 июля президент США Джо Байден подтвердил передачу Украине нового пакета военной помощи на сумму до $175 миллионов. При этом в Белом доме анонсировали пакет помощи для Украины на сумму $270 миллионов, который включает еще четыре системы HIMARS.



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