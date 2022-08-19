Включает противорадиолокационные ракеты. США готовят новый пакет военной помощи для Украины на 775 млн долларов

19 августа, 18:55
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США выделят Украине новый пакет военной помощи на 775 млн долларов, который включает боеприпасы для РСЗО HIMARS и 105-мм гаубицы. Об этом сообщает журналист Voice of America Джефф Селдин в Twitter со ссылкой на заявление представителя Пентагона.

По словам журналиста, в новый пакет входят:

  • боеприпасы для HIMARS;
  • 16 105-мм гаубиц и 36 тысяч снарядов;
  • 15 разведывательных беспилотников Scan Eagle;
  • машины с противоминной защитой;
  • дополнительные противорадиолокационные ракеты HARM.

Видео дня

https://twitter.com/jseldin/status/1560654906897625088

8 августа США объявили о передаче Украине 18-го и самого большого пакета военной помощи на 1 млрд долларов, который включает боеприпасы для HIMARS, NASAMS, 155-мм артиллерии, а также 1000 ПТРК Javelin.

Техника, которую передают или планируют передать Украине партнеры
Редактор: Нина Григорская

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Теги:   США Военная помощь Поставки оружия Беспилотники БПЛА Украина-США Javelin Гаубицы Поддержка Украины Дроны РСЗО HIMARS

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