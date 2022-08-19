Включает противорадиолокационные ракеты. США готовят новый пакет военной помощи для Украины на 775 млн долларов 19 августа, 18:55 НВ

США выделят Украине новый пакет военной помощи на 775 млн долларов, который включает боеприпасы для РСЗО HIMARS и 105-мм гаубицы. Об этом сообщает журналист Voice of America Джефф Селдин в Twitter со ссылкой на заявление представителя Пентагона.

По словам журналиста, в новый пакет входят:

боеприпасы для HIMARS;

16 105-мм гаубиц и 36 тысяч снарядов;

15 разведывательных беспилотников Scan Eagle;

машины с противоминной защитой;

дополнительные противорадиолокационные ракеты HARM.

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8 августа США объявили о передаче Украине 18-го и самого большого пакета военной помощи на 1 млрд долларов, который включает боеприпасы для HIMARS, NASAMS, 155-мм артиллерии, а также 1000 ПТРК Javelin.

Техника, которую передают или планируют передать Украине партнеры

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