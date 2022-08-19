Включает противорадиолокационные ракеты. США готовят новый пакет военной помощи для Украины на 775 млн долларов
НВ
США выделят Украине новый пакет военной помощи на 775 млн долларов, который включает боеприпасы для РСЗО HIMARS и 105-мм гаубицы. Об этом сообщает журналист Voice of America Джефф Селдин в Twitter со ссылкой на заявление представителя Пентагона.
По словам журналиста, в новый пакет входят:
- боеприпасы для HIMARS;
- 16 105-мм гаубиц и 36 тысяч снарядов;
- 15 разведывательных беспилотников Scan Eagle;
- машины с противоминной защитой;
- дополнительные противорадиолокационные ракеты HARM.
8 августа США объявили о передаче Украине 18-го и самого большого пакета военной помощи на 1 млрд долларов, который включает боеприпасы для HIMARS, NASAMS, 155-мм артиллерии, а также 1000 ПТРК Javelin.
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