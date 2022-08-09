Пентагон подтвердил передачу Украине противорадиолокационных ракет 9 августа, 07:20 Ракета AGM-88 HARM (Фото:planephotoman/flickr.com)

Пентагон подтвердил, что в рамках передачи военной помощи США поставили Украине противорадиолокационные ракеты.

Заместитель глава Пентагона Колин Каль в ходе брифинга сообщил, что США отправили «некоторое количество» ракет, не уточнив их количество или когда именно они были отправлены.

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Каль также не назвал тип противорадиолокационной ракеты.

В комментарии телеканалу CNN представитель Пентагона сказал, что типом отправленной ракеты была высокоскоростная противорадарная ракета AGM-88 (HARM).

По его словам, ракеты были отправлены в недавних пакетах помощи Украине. Каль отметил, что эти ракеты «могут влиять на российские радары и другие объекты».

Украинская сторона официально не объявляла о получении ракет HARM.

Ранее в Сети появились фото остатков ракет, которые, по-видимому были частями ракеты HARM, нацеленной выпущенными по российским позициям на захваченных территориях Украины.

AGM-88 HARM — американская высокоскоростная противорадиолокационная ракета. Дальность действия — до 150 км. Способна наводиться на высокочастотные РЛС. Менее уязвима для традиционных видов помех, типа отключения РЛС при обнаружении запуска ракеты. Ракета HARM вычисляет местоположение цели и способна ее поразить, даже если РЛС была выключена.

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