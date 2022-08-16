«Безусловно, США могут больше». Интервью с Джоном Хербстом — о динамике поддержки Вашингтоном Киева и планах Путина

16 августа, 15:52
Эксклюзив НВ
Экс-посол США в Украине Джон Хербст (Фото:Александр Медведев)

Экс-посол США в Украине Джон Хербст (Фото:Александр Медведев)

Автор: Дмитрий Тузов

Посол США в Украине в 2003—2006 годах Джон Хербст последовательно поддерживает Украину в войне против России и довольно часто критикует администрацию президента Джо Байдена из-за «несмелой помощи».

В интервью Радио НВ он рассказал, меняется ли объем военной поддержки Украины Белым домом и Европой, насколько влиятельным остается Дональд Трамп в США и сколько территорий хочет присвоить российский диктатор Владимир Путин.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=XB5m5QbyMcM&t=2s

— Начну с Запорожской АЭС. Ситуация очень неприятная, мягко говоря. Российским оккупантам станция необходима как источник электроэнергии, как для оккупированных, территорий, для Крыма, так и, скорее всего, для Краснодарского края. В то же время это шанс для Путина, как и для Гитлера, сказать, что «все, что захвачено — все мое и продолжения разговора не будет». Можно сделать вывод, что Путин будет использовать станцию для запугивания Запада серьезным ядерным инцидентом, в том числе и чтобы уменьшить военную помощь Украине. Насколько у Запада и Соединенных Штатов Америки хватит нервов противостоять такому шантажу?

— Я неоднократно критиковал администрацию [президента США] за робость в отношении российской войны против Украины и российских провокаций против Америки. Но я не думаю, что мы готовы поклоняться ажиотажу России по поводу этой электростанции. Думаю, что мы можем делать больше, дипломатически работая над этим.

Читайте также:
Финский заказчик строительства АЭС Ханхикиви разорвал контракт с Росатомом из-за войны РФ против Украины

— Росатом продолжает строить атомные станции, в том числе и в странах НАТО. Если Финляндия, которая де-факто вступила в Альянс, остановила процес, в Турции ведется строительство атомной станции Росатомом. Возможны ли санкции против этой российской компании для того, чтобы ограничить ядерное влияние России в регионе? Мы сейчас говорим о Европе.

— Я не могу конкретно ответить на ваш вопрос. Может быть, имеет смысл. Но я думаю, что мы можем делать больше в ООН, делать шум относительно использования Россией этой зоны, чтобы они вынесли оттуда все оружие.

Читайте также:
«Точка невозврата». В российском МИД озвучили новые угрозы США в случае признания России спонсором терроризма

— МАГАТЭ — это международная организация, где очень много россиян. Возможно, участие Организации объединенных наций в инспекции может дать положительные результаты?

— Я этого не исключаю. Я был скептиком по поводу российской блокады Одессы, чтобы предотвратить вывоз зерна. Там проблема, угроза остается. Но все-таки мы видели, что есть уже два корабля, которые вывезли зерно из Одессы. Поэтому дипломатический нажим тоже может влиять на эту проблему в Запорожье.

Читайте также:

Российский военнослужащий на фоне Запорожской АЭС (Фото:Фото:(REUTERS/Alexander Ermochenko)) Из-за обстрелов россиян на Запорожской АЭС есть серьезные повреждения, последствия предусмотреть невозможно — Энергоатом

— С другой стороны, зерновая проблема повлекла за собой точечное смягчение санкций против России. Приемлемо ли это?

— Как я понимаю, не было санкций на российские удобрения даже до блокады. Хотя люди говорили, как будто бы сняли санкции на этот товар.

— Там определенный список: удобрения, медикаменты, еще были некоторые послабления в части снятия экономической блокады с Калининградской области. Турбину передают Газпрому. Реально ли говорить об усилении экономических санкций в связи с захватом россиянами украинской атомной станции?

— Еще есть санкции, [которые можно ввести], как я понимаю. И может быть мы используем это, чтобы решить проблему электростанции. Не могу точно ответить сейчас, я должен обратиться к официальным лицам в администрации по этому поводу.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   США Владимир Путин Ядерное оружие Интервью НВ Джо Байден Вооружение Белый дом Конгресс США Военная помощь Гуманитарная помощь Россия-США Украина-США Санкции против России Санкции США Дональд Трамп Росатом Помощь Запада Запорожская АЭС Война в Украине Джон Хербст Ядерный шантаж Радио НВ Виктория Спартц Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Фрэнсис Фукуяма
Американский философ, политический экономист
Самая большая слабость США

Эту слабость хорошо понимают такие враги, как российский президент Владимир Путин, который сделал все возможное, чтобы усилить разногласия между американцами

16 августа, 10:15
Мнения
Дариус Фору: «Определите свои сильные стороны и сосредоточьтесь на их развитии» (Фото:Wavebreakmedia/Depositphotos)
Пять шагов к тому, чтобы стать миллионером
Дариус Фору
У веганов риск переломов костей на 43% выше, чем у мясоедов (Фото:Hermes Rivera/Unsplash)
Беды вегетарианцев /
Правда ли, что отказ от мяса сделает ваши кости хрупкими и повысит риск переломов
16 августа, 07:00
Медицина
Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X