«Безусловно, США могут больше». Интервью с Джоном Хербстом — о динамике поддержки Вашингтоном Киева и планах Путина 16 августа, 15:52 Эксклюзив НВ Экс-посол США в Украине Джон Хербст (Фото:Александр Медведев)

Посол США в Украине в 2003—2006 годах Джон Хербст последовательно поддерживает Украину в войне против России и довольно часто критикует администрацию президента Джо Байдена из-за «несмелой помощи».

В интервью Радио НВ он рассказал, меняется ли объем военной поддержки Украины Белым домом и Европой, насколько влиятельным остается Дональд Трамп в США и сколько территорий хочет присвоить российский диктатор Владимир Путин.

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— Начну с Запорожской АЭС. Ситуация очень неприятная, мягко говоря. Российским оккупантам станция необходима как источник электроэнергии, как для оккупированных, территорий, для Крыма, так и, скорее всего, для Краснодарского края. В то же время это шанс для Путина, как и для Гитлера, сказать, что «все, что захвачено — все мое и продолжения разговора не будет». Можно сделать вывод, что Путин будет использовать станцию для запугивания Запада серьезным ядерным инцидентом, в том числе и чтобы уменьшить военную помощь Украине. Насколько у Запада и Соединенных Штатов Америки хватит нервов противостоять такому шантажу?

— Я неоднократно критиковал администрацию [президента США] за робость в отношении российской войны против Украины и российских провокаций против Америки. Но я не думаю, что мы готовы поклоняться ажиотажу России по поводу этой электростанции. Думаю, что мы можем делать больше, дипломатически работая над этим.

— Росатом продолжает строить атомные станции, в том числе и в странах НАТО. Если Финляндия, которая де-факто вступила в Альянс, остановила процес, в Турции ведется строительство атомной станции Росатомом. Возможны ли санкции против этой российской компании для того, чтобы ограничить ядерное влияние России в регионе? Мы сейчас говорим о Европе.

— Я не могу конкретно ответить на ваш вопрос. Может быть, имеет смысл. Но я думаю, что мы можем делать больше в ООН, делать шум относительно использования Россией этой зоны, чтобы они вынесли оттуда все оружие.

— МАГАТЭ — это международная организация, где очень много россиян. Возможно, участие Организации объединенных наций в инспекции может дать положительные результаты?

— Я этого не исключаю. Я был скептиком по поводу российской блокады Одессы, чтобы предотвратить вывоз зерна. Там проблема, угроза остается. Но все-таки мы видели, что есть уже два корабля, которые вывезли зерно из Одессы. Поэтому дипломатический нажим тоже может влиять на эту проблему в Запорожье.

— С другой стороны, зерновая проблема повлекла за собой точечное смягчение санкций против России. Приемлемо ли это?

— Как я понимаю, не было санкций на российские удобрения даже до блокады. Хотя люди говорили, как будто бы сняли санкции на этот товар.

— Там определенный список: удобрения, медикаменты, еще были некоторые послабления в части снятия экономической блокады с Калининградской области. Турбину передают Газпрому. Реально ли говорить об усилении экономических санкций в связи с захватом россиянами украинской атомной станции?

— Еще есть санкции, [которые можно ввести], как я понимаю. И может быть мы используем это, чтобы решить проблему электростанции. Не могу точно ответить сейчас, я должен обратиться к официальным лицам в администрации по этому поводу.

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