США обещают больше помощи Украине 18 ноября, 21:20 Флаг США (Фото:Jerome Miron-USA TODAY Sports / Reuters)

Администрация президента США Джо Байдена работает над увеличением финансирования помощи Украине.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Помощи будет больше», — заявил на брифинге Кирби.

Видео дня

Читайте также: Пентагон на следующей неделе проведет седьмой Рамштайн для обсуждения военной помощи Украине

Он добавил, что сейчас ведется работа с Конгрессом по дополнительному финансированию в будущем.

Это финансирование необходимо для помощи, которую США будут предоставлять Украине.

15 ноября президент Джо Байден попросил Конгресс выделить еще более 37 миллиардов долларов экстренной помощи Украине.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украине нужно усилить противовоздушную и противоракетную оборону, а также увеличить количество артиллерии.

14 ноября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что страны Запада столкнутся с серьезными последствиями, если прекратят поставки оружия в ответ на отказ Украины от переговоров с Россией.