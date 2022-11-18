США обещают больше помощи Украине

18 ноября, 21:20
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Флаг США (Фото:Jerome Miron-USA TODAY Sports / Reuters)

Флаг США (Фото:Jerome Miron-USA TODAY Sports / Reuters)

Администрация президента США Джо Байдена работает над увеличением финансирования помощи Украине.

Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«Помощи будет больше», — заявил на брифинге Кирби.

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Он добавил, что сейчас ведется работа с Конгрессом по дополнительному финансированию в будущем.

Это финансирование необходимо для помощи, которую США будут предоставлять Украине.

15 ноября президент Джо Байден попросил Конгресс выделить еще более 37 миллиардов долларов экстренной помощи Украине.

https://www.youtube.com/watch?v=eXfW49sLsHk

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украине нужно усилить противовоздушную и противоракетную оборону, а также увеличить количество артиллерии.

14 ноября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что страны Запада столкнутся с серьезными последствиями, если прекратят поставки оружия в ответ на отказ Украины от переговоров с Россией.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   США Российская агрессия Вооружение Военная помощь Война России против Украины

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