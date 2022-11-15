Экстренная помощь. Байден попросил Конгресс выделить Украине $37 миллиардов 15 ноября, 23:55 Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент Джо Байден попросил Конгресс выделить более 37 миллиардов долларов экстренной помощи Украине.

Об этом сообщает Associated Press.

Запрос включает $21,7 миллиарда на военную, разведывательную и другую оборонную поддержку, $14,5 миллиарда на гуманитарную помощь и поддержку работы украинского правительства, $900 миллионов на здравоохранение и поддержку проживающих в США украинцев и $626 миллионов на ядерную безопасность.

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Запрос администрации Байдена также предусматривает выделение $9,25 млрд на подготовку к возможному всплеску COVID-19. Помощь Украине и подготовка к коронавирусу будет частью пакета финансирования правительства до конца сентября 2023 года.

Агентство отмечает, что запрос на столь значительную сумму средств для Украины поступил в то время, когда Республиканская партия готова взять под контроль Палату представителей после промежуточных выборов. Лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти, который должен стать спикером, предупредил, что республиканцы не поддержат выписку «чистого чека» для Украины, если они получат большинство.

15 ноября министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украине нужно усилить противовоздушную и противоракетную оборону, а также увеличить количество артиллерии.

14 ноября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что страны Запада столкнутся с серьезными последствиями, если прекратят поставки оружия в ответ на отказ Украины от переговоров с Россией.

