Экстренная помощь. Байден попросил Конгресс выделить Украине $37 миллиардов

15 ноября, 23:55
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Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Президент Джо Байден попросил Конгресс выделить более 37 миллиардов долларов экстренной помощи Украине.

Об этом сообщает Associated Press.

Запрос включает $21,7 миллиарда на военную, разведывательную и другую оборонную поддержку, $14,5 миллиарда на гуманитарную помощь и поддержку работы украинского правительства, $900 миллионов на здравоохранение и поддержку проживающих в США украинцев и $626 миллионов на ядерную безопасность.

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Запрос администрации Байдена также предусматривает выделение $9,25 млрд на подготовку к возможному всплеску COVID-19. Помощь Украине и подготовка к коронавирусу будет частью пакета финансирования правительства до конца сентября 2023 года.

Агентство отмечает, что запрос на столь значительную сумму средств для Украины поступил в то время, когда Республиканская партия готова взять под контроль Палату представителей после промежуточных выборов. Лидер республиканцев в Палате представителей Кевин Маккарти, который должен стать спикером, предупредил, что республиканцы не поддержат выписку «чистого чека» для Украины, если они получат большинство.

https://www.youtube.com/watch?v=eXfW49sLsHk

15 ноября министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украине нужно усилить противовоздушную и противоракетную оборону, а также увеличить количество артиллерии.

14 ноября секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что страны Запада столкнутся с серьезными последствиями, если прекратят поставки оружия в ответ на отказ Украины от переговоров с Россией.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   США Российская агрессия Джо Байден Вооружение Военная помощь Война России против Украины

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