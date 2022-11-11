Пентагон на следующей неделе проведет седьмой Рамштайн для обсуждения военной помощи Украине 11 ноября, 06:57 Встреча Рамштайн 8 сентября (Фото:REUTERS/Thilo Schmuelgen)

Очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (формат Рамштайн) состоится на следующей неделе (с 14 до 20 ноября). Об этом сообщила представительница Министерства обороны США Сабрина Синг во время брифинга.

По словам Синг, седьмая встреча в формате Рамштайн пройдет в виртуальном формате. Министры обороны около 50 стран во главе с Ллойдом Остином будут обсуждать «усилия, направленные на обеспечение Украины средствами для защиты ее суверенитета от дальнейшей российской агрессии».



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В четверг, 10 ноября, США объявили о новом пакете военной помощи Украине на $400 млн, который будет включать системы ПВО Avenger и ракеты для ЗРК Hawk.

12 октября в Брюсселе прошло очередное заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (Рамштайн). По словам министра обороны Украины Алексея Резникова, первым на повестке дня был вопрос усиления ПВО.

Резников в октябре сообщал, что за полгода работы Рамштайна Силы обороны Украины получили:

первую из четырех систем ПВО IRIS-T;

несколько десятков систем MLRS, среди которых M142 HIMARS, M270, Mars II. Скоро Украина ожидает получения « новых наименований» систем;



новых наименований» систем; сотни артиллерийских систем калибра 155 мм ( М777, FН70, PzH 2000, М109, Краб, Caesar, Zuzana) и 105 мм ( M101, L119);

М777, FН70, PzH 2000, М109, Краб, Caesar, Zuzana) и 105 мм M101, L119); сотни БТР и БМП, среди которых M113, VAB, FV 103 Spartan;



сотни бронемашин, в том числе Bushmaster, Iveco, Mastiff, Husky, Ford, MRAP;

тысячи противотанковых ракетных комплексов, в частности, Javelin, TOW, NLAW, MILAN, TOW, BILL, HELLFIRE;



больше 1 тысячи переносных ЗРК, в том числе Stinger, Piorun, Mistral, Martlet, Starstreak, Stormer;

десятки разных радаров;

десятки беспилотников;

противорадарные ракеты HARM;

противокорабельные системы Harpoon;



тысячи единиц стрелкового оружия разных типов и так далее.