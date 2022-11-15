США могут поставить Украине модифицированные дроны Grey Eagle — CNN 15 ноября, 00:01 MQ-1C Grey Eagle (Фото:U.S. Army via Wikipedia)

Американский оборонный сектор рассматривает возможность модифицировать беспилотник Grey Eagle, чтобы снять потенциальную опасность потери чувствительных технологий и, таким образом, получить возможность передать его Украине, сообщает CNN.

Украинская сторона длительное время просит США передать многоцелевые беспилотники Grey Eagle MQ -1C, оснащенные ракетами Hellire. Один дрон может нести четыре такие ракеты и лететь на высоте более восьми километров в течение почти 30 часов.

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В Вашингтоне не раз отвечали отказом, объясняя, что беспилотник содержит высокотехнологичное радио- и разведывательное оборудование, которое в случае попадания в Россию во время боевых действий может представлять угрозу безопасности США.

Сейчас же, утверждают источники CNN, США размышляют над способами изъятия наиболее чувствительных технологий, чтобы передача Grey Eagle не несла дополнительных рисков.

«Существуют конкретные и очень технические настройки и ограничения, которые могут быть проведены с ними (Grey Eagle), что может сделать это передачу Украине возможной в ближайшей перспективе. Но эти вещи требуют времени и являются достаточно сложными», — говорит собеседник телеканала.

Дискуссии о передаче Grey Eagle продолжаются, и ни украинская, ни американская стороны не исключают никаких вариантов. «Мы даем отпор, мы не сдаемся. Речь идет о выживании (Украины)», — говорит собеседник CNN в Киеве.

Ранее сообщалось, что в США будут производить ударные беспилотники Switchblade 600 для Украины.

