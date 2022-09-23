Конгресс призвал Пентагон ускорить поставку больших беспилотников Украине

23 сентября, 08:11
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Американский беспилотник Grey Eagle (Фото:The 40th Combat Aviation Brigade/flickr.com)

Американский беспилотник Grey Eagle (Фото:The 40th Combat Aviation Brigade/flickr.com)

Семнадцать американских конгрессменов попросили министра обороны Ллойда Остина ускорить рассмотрение Пентагоном запроса властей Украины на поставку больших боевых беспилотников.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на письмо членов Конгресса.

План администрации Джо Байдена о поставке Украине четырех больших боевых беспилотников в июне застопорился из-за опасений по поводу попадания технически сложного оборудования в руки военных РФ.

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Ранее план продажи беспилотников MQ-1C Grey Eagle, о существовании которого впервые стало известно еще в марте, был одобрен официальными лицами, сообщили три источника.

«Тщательная оценка рисков не должна осуществляться за счет жизней украинцев», — говорится в письме, подписанном двухпартийной группой Конгресса, в котором содержится призыв к тому, чтобы рассмотрение вопроса о передаче беспилотников завершилось «своевременно».

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В письме, подписанном как республиканцами, так и демократами, говорится о недавних победах Украины и добавляется, что «использование более эффективных беспилотных авиационных систем на поле боя позволит Вооруженным силам Украины лучше держать оборону территории, за которую они так упорно сражались».

Ранее сообщалось, что в США будут производить ударные беспилотники Switchblade 600 для Украины.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   США Конгресс США Беспилотники Пентагон Украина Война России против Украины

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