Военнослужащих оккупационной армии РФ, которые проходили службу в тыловых частях, теперь отправляют на фронт в качестве штурмовиков, а на их должности берут солдат из Северной Кореи .

Об этом в пятницу, 3 октября, сообщили в Хочу жить — государственном проекте Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными при поддержке Министерства обороны Украины и Главного управления разведки.

Реклама

«Из-за солдат КНДР российских тыловиков отправляют в штурм», — прокомментировали в Хочу жить опубликованное видео, на котором, как заявляется, жена сапера Данияла Ильясова из 89 гвардейского саперного полка в/ч 75406.

Фото: Скриншот видео / Хочу жить / Telegram

На кадрах женщина сообщает, что она «жена участника боевых действий», который был в рядах саперов, а теперь его вместе с сослуживцами перевели в другие части «в штурма».

«А перевели их потомучто из Северной Кореи завезли военнослужащих на их места. А всех наших саперов перевели в разные части в штурмовики, на самый передок. Получается, „на мясо“. Почему такое творится? Ведь наши мужья, отцы, дети — они что, они тоже люди. Почему из-за этого их отправили практически на обнуление», — говорит россиянка.

В Хочу жить указали, что Ильясов стал гранатометчиком в 163 танковом полку в/ч 84839 и во время одного из штурмов потерял пальцы руки.

«После того как он с сослуживцами попытался „откатиться“ для получения медицинской помощи, командир погнал их вперед, пригрозив „обнулением“. Из штурма Даниял уже не вернулся и числится пропавшим без вести», — рассказали в Коордштабе.

Теперь жена российского оккупанта просит разобраться.

22 августа северокорейский диктатор Ким Чен Ын отметил наградами военных, которые принимали участие в боевых действиях на стороне России в войне против Украины.

2 сентября законодатели Южной Кореи со ссылкой на данные разведки сообщали, что около 2 тысяч северокорейских военнослужащих, которых отправляли в Россию для участия в боевых действиях в Украине, были ликвидированы.

Сама КНДР сообщила, что во время первого и второго этапов развертывания войск в РФ потеряла около 350 солдат.

По данным украинской разведки, солдаты армии КНДР до сих пор находятся на территории России и выполняют определенные задачи в Курской области. Их основная задача — инженерное оборудование оборонительных позиций и усиление границы.