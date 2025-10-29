«Не является чем-то необычным»: в НАТО отреагировали на информацию о частичном выводе военных США из Восточной Европы

Министр обороны Румынии Ионут Мостеану в Бухаресте, Румыния, 29 октября 2025 года (Фото: Inquam Photos/Octav Ganea via REUTERS)

Сокращение американских военных сил на территории Восточной Европы «не является чем-то необычным», заявил чиновник НАТО в среду, 29 октября, пишет Reuters .

Альянс находится в тесном контакте по развертыванию своих сил в регионе, добавил он, комментируя информацию о выводе сотен военных США из Румынии и сокращении американского контингента в Болгарии, Словакии и Венгрии.

Министерство обороны Румынии официально подтвердило сокращение американских войск на восточном фланге Европы, включая солдат, которые размещены на румынской авиабазе Михаила Когелничану, пишет Reuters.

Ведомство заявило, что это решение было ожидаемым, учитывая изменения в приоритетах Вашингтона, и что примерно 1000 американских военнослужащих останутся в Румынии. Оно не уточнило, сколько американских войск будет выведено.

«Американское решение заключается в прекращении ротации в Европе бригады, которая имела подразделения в нескольких странах НАТО», — заявило Министерство обороны страны.

Румынский министр обороны Ионут Мостеану подчеркнул, что связи Бухареста с Вашингтоном остаются прочными, а Румыния находится в безопасности.

«Присутствие союзников в Румынии остается значительным, от войск США — до Франции, Бельгии, Люксембурга, Португалии, Северной Македонии», — сказал он.

Он добавил, что Румыния получила от США современную систему противовоздушной обороны, которая улучшит способность защищаться от дронов, нарушающих ее воздушное пространство.

Ранее 29 октября издание G4Media написало, что США планируют отозвать около 800 своих военных из Румынии, а также уменьшить контингент в Болгарии, Словакии и Венгрии.

В Польше заявили, что Варшава не получала от Вашингтона никакой информации о том, что американская сторона планирует уменьшить контингент в Польше.