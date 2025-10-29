США планируют отозвать около 800 своих военных из Румынии (Фото: REUTERS/Valdrin Xhemaj)

США планируют отозвать около 800 своих военных из Румынии, а также уменьшить контингент в Болгарии, Словакии и Венгрии, сообщает G4Media .

Обновлено в 12:39. Варшава не получала от Вашингтона никакой информации о том, что американская сторона планирует сократить контингент в Польше, заявил вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш.

«Мы не получили никакой информации, так как ее сегодня получили другие страны, в частности Румыния, об уменьшении контингента в Польше», — заявил Косиняк-Камыш.

По словам источников издания в органах правительства, объявление об отзыве 800 американских военных из Румынии сделали 27 октября через официальные процедуры НАТО.

Речь идет о решении Белого дома, поэтому оно вступает в силу немедленно, однако теоретически Конгресс еще может изменить его.

Издание уточняет, что американские военные размещены в Румынии на базах им. Михаила Когелничану, Девеселу и Кымпиа-Турзий. Пока неизвестно, на какой из этих трех сократится американский контингент. Всего в Румынии находится около тысячи американских военных.

Собеседники считают, что решение США не связано с отменой результатов первого тура президентских выборов, на которых победу одержал одиозный ультраправый кандидат, поскольку американских военных планируют выводить и из Венгрии.

Румынское издание, утверждая, что решение касается четырех стран — не уточняет деталей относительно временных рамок, объема и других деталей вывода войск из других стран и фокусируется только на контингенте, размещенном в Румынии.

По состоянию на март 2025 года в Европе функционирует не менее 50 военных баз, которые контролируют США, либо на которых присутствуют американские военные.

После Второй Мировой войны США начали размещать вооруженные силы и военные базы в Европе. По состоянию на 1950 год в Европе было 122 тысячи американских военных.

В 1957 году — в разгар Холодной войны — число американских военных в Европе достигло 473 тысяч.

Во время войны во Вьетнаме в 1970 году США сократили военное присутствие в Европе до 262 тысяч военных.

В 2008 году, когда интересы безопасности США переориентировались на азиатско-тихоокеанский регион, число американских военных в Европе составляло всего 66 тысяч.

С началом полномасштабного вторжения РФ в Украину США дополнительно направили 20 тыс. солдат в приграничные с Украиной государства, а общее число американских военных в Европе выросло до 100 тысяч.

По состоянию на 2025 год это число пока остается неизменным, но некоторые европейские дипломаты ожидают вывода военных США из Европы.