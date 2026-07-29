Американский блогер Лора Лумер призвала администрацию президента США Дональда Трампа обеспечить соблюдение американскими социальными сетями — в частности, X — санкционного режима в отношении российского государственного телеканала RT (Russia Today), а также провести расследование его деятельности в США.

Об этом Лумер написала в X.

Лумер распространила публикацию RT, в которой российские пропагандисты обвиняют её в «полномасштабном крестовом походе против своего бывшего телеканала».

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«Я написала пять статей для RT в 2021 году. Мне никогда не платили, и я веду крестовый поход, чтобы разоблачить вас, поскольку вы — злобные пропагандисты с бюджетом в 1,8 миллиарда долларов от коммунистического российского правительства, распространяющие яд и хаос в интернете ради подрыва Запада и президента Трампа, а также продвижения интересов Путина и непрекращающейся российской агрессии», — написала Лумер.

Она также заявила, что планирует обсудить с представителями администрации президента США, а также с госсекретарем США Марко Рубио и министром финансов Скоттом Бессентом необходимость соблюдения американскими соцсетями санкционного режима.

По ее словам, хотя она и ценит позицию бизнесмена и владельца соцсети X Илона Маска в отношении свободы слова, X является американской платформой, поэтому российскому государственному телеканалу RT не следует позволять работать на ней, пока против России действуют санкции США. Лумер также утверждает, что RT занимается задокументированным иностранным вмешательством, пропагандирует политическое насилие и «культуру убийств», чем, по ее мнению, нарушает правила платформы X.

По словам Лоры Лумер, у нее имеется значительный объем материалов, якобы подтверждающих координацию действий RT с государственными СМИ Турции, Катара и Ирана в социальных сетях. Она заявила, что такая деятельность, по ее мнению, направлена на продвижение иностранной пропаганды и обострение социальных противоречий в Соединенных Штатах.

«Я не могу поверить, что RT позволяют ежедневно рассылать спам в X, когда против них введены санкции», — добавила блогерша.

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Она также подчеркнула, что призывает не к цензуре, а к соблюдению законодательства США.

«Это огромная угроза национальной безопасности, и теперь, когда я увидела, какие разрушения RT причиняет Украине, я еще больше обеспокоена этим», — подытожила Лумер.

20 июля Лора Лумер, ранее известная своими ультраправыми взглядами и распространением российских нарративов, опубликовала в X видео своего прибытия в Киев и подписала его: «Я не в России, потому что я не пропагандистка».

Лора Лумер также публично признала, что годами находилась под влиянием российской пропаганды относительно войны в Украине.

По словам самой блогерши, она решила приехать в Украину, чтобы лично проверить утверждения, которые слышала ранее.

23 июля Лора Лумер взяла интервью у президента Украины Владимира Зеленского. Встреча состоялась в Мариинском дворце.

27 июля Лумер заявила, что США должны предоставить Украине ракеты для систем ПВО Patriot. В частности, в публикации в соцсети X она рассказала, как во время визита в Украину несколько раз спускалась в бомбоубежище из-за пусков российских баллистических ракет и каждую ночь просыпалась от сирен воздушной тревоги.