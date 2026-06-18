«Повелася на російську пропаганду»: наближена до Трампа американська блогерка та прихильниця MAGA різко змінила позицію щодо війни в Україні

Одна з найбільш наближених до президента США Дональда Трампа блогерок та прихильниця руху MAGA Лора Лумер, яка регулярно з’являється у Білому домі, різко змінила позицію щодо України та країни-агресорки Росії, заявивши, що роками була жертвою російської пропаганди . Про це вона сказала в ефірі свого подкасту, пише український журналіст, який працює у США, Остап Яриш.

Він навів цитати Лумер з її подкасту, де вона визнає, що багато американців «вдягнули рожеві окуляри» і почали ставитися до Росії з «надмірною симпатією». Щоразу, коли хтось згадував російські злочини, багато американців вважали це спробою поширити брехню проти Трампа та консервативного руху, заявляє Лумер.

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«Але тепер, коли я чую, як росіяни заявляють: Ми маємо денацифікувати Україну або Ми повинні продовжувати нашу жорстоку війну проти України, водночас позиціонуючи себе як православна християнська держава, хоча насправді вони вбивають сотні тисяч молодих українських християн і підтримують справжніх неонацистів у США, я думаю: Ого, ми повелися на російську пропаганду. І я сама на неї повелася», — каже блогерка.

Лумер у своєму подкасті, який слухають близько мільйона американців, розповіла про те, як Росія вбиває мирних українців ракетами та дронами, бреше про «українських нацистів» тощо.

«Для контексту, Лумер — одна з найбільш наближених блогерів до Трампа. Вона спілкується з президентом напряму, зʼявляється в Овальному кабінеті і навіть може радити Трампу щодо кадрових рішень (кажуть, що вона доклалася до звільнень колишнього радника з нацбезпеки Майка Волца та кількох інших посадовців адміністрації)», — пише Яриш.

Він припускає, що на зміну позиції Лумер могли вплинути візит блогерки та політичної активістки Кендес Овенс до Санкт-Петербургу, після якого вона вихваляла «велич» РФ, а також паралельна поїздка редактора подкасту Лумер до Києва та Одеси під час масованих обстрілів.

«Поки я не маю гадки, чи зміна думки Лори Лумер — ситуативна, чи це початок її еволюції та усвідомлення, чим насправді є Росія. Безперечно, вона одна з найбільш скандальних фігур у консервативному світі США. Але при цьому й одна з найвпливовіших, яку слухають мільйони MAGA-республіканців, серед яких і сам Дональд Трамп», — вказує Яриш.

Він назвав Лумер несподіваним і корисним союзником України, принаймні на деякий час.