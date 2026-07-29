«Провел для меня экскурсию по городу». Блогерка Лора Лумер рассказала, как встретилась в Харькове с Андреем Билецким

Американская блогерка Лора Лумер , которая в июле приехала в Украину, посетила Харьков и встретилась с командиром Третьего армейского корпуса, бригадным генералом Андреем Билецким.

Об этом сама Лумер сообщила в X 28 июля.

Она рассказала, что Билецкий провел для нее экскурсию по городу и показал, в частности, локацию на улице Рымарской. «Именно там в 2014 году украинские добровольцы впервые вступили в бой с россиянами», — пояснила Лора Лумер.

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Она также подчеркнула, что поездка в Харьков была «очень опасной» из-за постоянных воздушных тревог. «Но я поехала бы куда угодно, чтобы встретиться с основателем Азова и расспросить его обо всем, что хотят знать американские налогоплательщики», — заявила блогерка.

20 июля Лора Лумер, ранее известная своими ультраправыми взглядами и распространением российских нарративов, опубликовала в X видео своего прибытия в Киев и подписала его: «Я не в России, потому что я не пропагандистка».

Лора Лумер также публично признала, что годами находилась под влиянием российской пропаганды относительно войны в Украине.

По словам самой блогерки, она решила приехать в Украину, чтобы лично проверить утверждения, которые слышала ранее.

23 июля Лора Лумер взяла интервью у президента Украины Владимира Зеленского. Встреча состоялась в Мариинском дворце.

27 июля Лумер заявила, что США должны предоставить Украине ракеты для систем ПВО Patriot. В частности, в публикации в соцсети X она рассказала, как во время визита в Украину несколько раз спускалась в бомбоубежище из-за пусков российских баллистических ракет и каждую ночь просыпалась от сирен воздушной тревоги.