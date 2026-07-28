Лора Лумер объяснила, почему изменила отношение к Украине после личной поездки

Лора Лумер признала влияние российской пропаганды на свои взгляды после поездки в Украину (Фото: Офис президента Украины)

Влиятельная американская MAGA-блогер Лора Лумер , приближенная к президенту США Дональду Трампу, заявила, что ее взгляды на Украину изменились после личного визита в эту страну. Об этом она рассказала в интервью Украинской правде , опубликованном 28 июля.

По словам Лумер, больше всего на её восприятие повлиял собственный опыт пребывания в Украине во время российских ракетных атак.

«Увидеть разрушения от баллистических ракет, а также самой спускаться в бомбоубежище — это сильно изменило мое восприятие. Я поняла, что украинцы имеют полное право защищаться от российской агрессии», — сказала она.

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Лумер также заявила, что в США существует нарратив, будто украинцы не любят Америку или настроены против нее, однако после визита она убедилась, что такие утверждения не соответствуют действительности.

Она рассказала, что ранее в значительной степени формировала свои взгляды на войну на основе российских источников. По ее словам, из-за ограничений доступа ко многим соцсетям она долгое время пользовалась Telegram и получала информацию, в частности, от российского пропагандистского телеканала RT.

Американская активистка отметила, что не знает, удастся ли ей убедить других консерваторов в США изменить позицию по Украине, однако призвала критически оценивать источники информации.

«Им придется сделать то же, что и мне: признать, что они могли поверить российской пропаганде, и переосмыслить свои взгляды», — сказала Лумер.

После возвращения в США блогерша также заявила, что посоветовала бы президенту Дональду Трампу лично посетить Украину и поддержать продолжение помощи Киеву.

Кто такая Лора Лумер

Лора Лумер — американская блогерша и ультраправая политическая активистка, которую считают приближенной к президенту США Дональду Трампу. У нее почти два миллиона подписчиков в социальной сети X, она также ведет собственный подкаст. В своем профиле Лумер называет себя журналисткой-расследователем и сторонницей идеологии «Америка прежде всего» — одного из ключевых лозунгов движения MAGA.

Ранее Лумер занимала резко критическую позицию в отношении Украины. В сентябре 2025 года, комментируя публикацию президента Владимира Зеленского в социальной сети X, она заявила, что «Украина — это страна, полная сторонников нацизма». Блогер также неоднократно выступала против предоставления Киеву финансовой поддержки со стороны США.

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20 июля 2026 года стало известно, что Лора Лумер прибыла в Киев. Она заявила, что хочет лично проверить утверждения российской пропаганды об Украине.

Лумер посетила разрушенную столичную Лукьяновку, Киево-Печерскую лавру, братскую могилу жертв оккупации, а также пообщалась с представителями служб, занимающихся возвращением военнопленных.

23 июля Лумер взяла интервью у президента Украины Владимира Зеленского.

24 июля блогерша публично извинилась перед украинцами за распространение ложных утверждений об Украине.