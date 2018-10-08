Коррупция или политика? Китай тайно задержал главу Интерпола, рискуя потерять лицо на международной арене

Китай пока так и не объяснил, за что конкретно задержал Мэня Хунвэя

В начале октября стало известно об исчезновении главы Интерпола Мэня Хунвэя во время поездки в командировку в Китай. Вскоре СМИ сообщили, что его задержали в Пекине китайские спецслужбы. 64-летний чиновник еще до того, как возглавить Интерпол занял пост вице-министра в китайском Министерстве общественной безопасности. Утром 7 октября в Китае подтвердили задержание Мэня Хунвэя по подозрению в коррупции и других неназванных преступлениях, а Интерпол сообщил, что он уволился с поста президента.

НВ рассказывает, что известно о задержании Мэня Хунвэя, которое, по мнению многих аналитиков, связано скорее с политической борьбой, чем с коррупцией.

Как стало известно об исчезновении Мэня Хунвэя

О том, что правоохранительные органы во Франции начали расследование в связи с исчезновением Мэня Хунвэя, стало известно 5 октября. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в полиции.

Об исчезновении чиновника заявила его жена Грейс. Она рассказала полиции Лиона, что в конце сентября он уехал в командировку в Китай, а затем с ним пропала связь. Грейс Мэнь также заявила об угрозах и запугивании в соцсетях и по телефону. По данным Le Parisien, чиновник уехал из Франции 20 сентября, а 25 сентября приземлился в Пекине, прилетев туда из Стокгольма.

6 октября стало известно, что в последнем сообщении, которое Мэнь Хунвэй прислал жене 25 сентября (сначала СМИ писали, что связь с чиновником пропала 29 сентября - ред.), говорилось, чтобы она ждала его звонка. Через несколько минут он прислал ей изображение ножа, по ее мнению, это означало, что он не в безопасности.

Missing Interpol president Meng Hongwei resigns as China confirms he's being investigated by the anti-corruption watchdog for "suspected violations of law." Meng's wife says her husband is in danger, after his last message to her was an emoji of a knifehttps://t.co/9eZMfNgwes pic.twitter.com/1tj4WDLLuy — Haidi Lun Stroud-Watts 伦海迪 (@HaidiLun) 7 октября 2018 г.

Реакция французских властей и Интерпола

В МВД Франции 5 октября заявили, что обеспокоены исчезновением Мэня Хунвэя.

"С китайскими властями продолжаются контакты. Франция озадачена в связи с инцидентом с президентом Интерпола и обеспокоена угрозами в адрес его жены", - говорится в сообщении французского ведомства.

Кроме того, правоохранительные органы Франции начали официальное расследование по факту исчезновения Хунвэя. Французская полиция также предоставила защиту его жене.

В Интерполе сначала лишь сообщили СМИ, что им известно о сообщениях о "предполагаемом исчезновении" Мэня Хунвэя, и что за повседневную работу организации сейчас отвечает генеральный секретарь. Комментировать ситуацию в Интерполе отказались.

6 октября Интерпол сообщил, что направил запрос о статусе Мэня Хунвэя в Китай.

Statement by INTERPOL Secretary General Jürgen Stock pic.twitter.com/bRXYjDMCsc — INTERPOL (@INTERPOL_HQ) 6 октября 2018 г.

"Генеральный секретариат Интерпола ожидает официального ответа властей Китая по поводу решения проблем, связанных с благополучием президента", - говорилось в официальном заявлении.

Что сообщили о задержании Мэня Хунвэя

О том, что Мэня Хунвэя задержали китайские власти, сначала сообщили СМИ. По данным источника издания Le Monde его, вероятно, задержали в Пекине китайские спецслужбы. Источник газеты также выразил мнение, что исчезновение Хунвэя связано не с уголовным преследованием, а с борьбой за влияние в китайских правящих кругах.

В то же время, источник South China Morning Post пишет, что чиновника "забрали" для допроса "как только он приземлился в Китае".

6 октября Le Parisien сообщил о том, что власти Китая подозревают главу Интерпола Мэня Хунвэя в коррупции. По данным журналистов, его подозревают в незаконном содействии компании, работающей в сфере борьбы с киберпреступностью, но подобные обвинения могут говорить о желании расправиться с политическими оппонентами.

Мэнь Хунвэй - гражданин Китая. Пост президента Интерпола он совмещал с должностью вице-министра в китайском Министерстве общественной безопасности. В Китае он был одним из ключевых чиновников, которым было поручено отслеживать по всему миру беглецов, скрывающихся от преследований за взяточничество, пишет Bloomberg. Правозащитные группы опасались, что Китай может использовать избрание Мэня Хунвэя президентом Интерпола для облегчения применения внесудебных практик, например, содержания под стражей без предъявления обвинений. Эту меру в Китае широко использовали при борьбе с коррупцией.

6 октября китайские власти подтвердили задержание Мэня Хунвэя, по подозрению в нарушении закона на территории КНР. В чем именно заключалось это нарушение, сначала не сообщали. 7 октября утром власти Китая заявили, что Мэнь Хунвэй арестован за коррупцию, но не стали уточнять никаких деталей и отвечать на вопросы о том, был ли чиновник официально арестован и позволили ли ему увидеться с адвокатом и с женой, сообщило агентство AP. В тот же день, 7 октября, стало известно, что Мэнь Хунвэй уволился с должности президента Интерпола.

Statement by the INTERPOL General Secretariat on the resignation of

Meng Hongwei. pic.twitter.com/c2daKd9N39 — INTERPOL (@INTERPOL_HQ) 7 октября 2018 г.

"Сегодня, 7 октября, Генеральный секретариат Интерпола в Лионе, Франция, получил от президента Интерпола Мэня Хунвэя заявление об увольнении, которое немедленно вступило в силу", - говорится в заявлении организации. Временным президентом Интерпола стал гражданин Южной Кореи Ким Чен Ян.

По данным Bloomberg, Мэня Хунвэя удерживает китайская Национальная комиссия по надзору. Это новый орган, созданный поправкой в конституцию в начале 2018 года. Комиссия имеет широкие полномочия для задержания подозреваемых в сложных случаях, или когда существует риск, что они могут бежать, совершить самоубийство или иным образом препятствовать расследованию.

Экстраординарный случай

Хотя в Китае это не первый случай обвинения высокопоставленного чиновника или просто известного человека в коррупции, случай Мэня Хунвэя экстраординарный из-за его положения на международной арене.

South China Mourning Post пишет, что, по мнению многих аналитиков, исчезновение и задержание Мэня Хунвэя крайне негативно отразится на усилиях Китая по достижению ведущей роли в глобальном управлении. В то же время, некоторые эксперты подчеркивают, что Пекин был хорошо осведомлен о рисках, прежде чем принять решение действовать именно таким образом.

"Я почти уверен, что они ожидали чрезвычайного ответа со стороны международного сообщества до принятия этого решения", - сказал политический комментатор из Пекина Чжан Лифан.

"Я думаю, что-то экстренное должно было произойти. Вот почему [власти] решили предпринять такие немедленные действия, рискуя потерять лицо на международной арене. Если бы то, во что вовлечен Мэнь, было обычным случаем коррупции, властям не нужно было бы действовать подобным образом".

Стив Цанг, директор Института Китая SOAS в Лондоне, сказал, что, с учетом положения Мэня, любое решение о его задержании должно было исходить от самых высоких уровней китайского правительства.

"Китайская внешняя политика необходима прежде всего для того, чтобы служить интересам коммунистической партии. Таким образом, хотя образ Китая и продвижение способности Китая брать на себя руководящие должности в международных организациях имеют значение для китайского правительства, они являются второстепенными по отношению к партийным соображениям. Это будет очень затруднительно для Китая, и ему, возможно, придется заплатить за то, что его кандидатура на пост президента Интерпола была задержана за неопубликованные преступления в Китае, [но] это вторичные соображения для партийного лидера, если у него есть причина хотеть уничтожить Мэня", - говорит он.

Заявление жены Мэня Хунвэя Грейс Мэнь журналистам после исчезновения ее мужа

The Washington Post писала, что в апреле 2018 года Мэня лишили должности члена комитета партии в Министерстве общественной безопасности без объяснения причин. Это могло быть признаком как политической неудачи, так и скорой отставки - 64-летний Мэнь Хунвэй приближался к возрасту, в котором чиновники обычно уходят со своих должностей.

Издание обращает внимание на то, что Мэнь раньше тесно сотрудничал с бывшим министром общественной безопасности и членом Постоянного комитета Политбюро коммунистической партии Китая Чжоу Юнканом, которого в июне 2014 года приговорили к пожизненному заключению, обвинив в масштабной коррупции.

Хотя подробностей об обвинениях Мэня Хунвэя китайские власти не сообщили, в заявлении на сайте Министерства общественной безопасности, которое появилось 8 октября, упоминается Чжоу Юнкан, пишет AP.

"Мы должны решительно выступать против коррупции и решительно устранять пагубное влияние Чжоу Юнкана", - говорится в его тексте.

НВ