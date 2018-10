Коррупция или политика? Китай тайно задержал главу Интерпола, рискуя потерять лицо на международной арене

В начале октября стало известно об исчезновении главы Интерпола Мэня Хунвэя во время поездки в командировку в Китай. Вскоре СМИ сообщили, что его задержали в Пекине китайские спецслужбы. 64-летний чиновник еще до того, как возглавить Интерпол занял пост вице-министра в китайском Министерстве общественной безопасности. Утром 7 октября в Китае подтвердили задержание Мэня Хунвэя по подозрению в коррупции и других неназванных преступлениях, а Интерпол сообщил, что он уволился с поста президента.

НВ рассказывает, что известно о задержании Мэня Хунвэя, которое, по мнению многих аналитиков, связано скорее с политической борьбой, чем с коррупцией.

О том, что правоохранительные органы во Франции начали расследование в связи с исчезновением Мэня Хунвэя, стало известно 5 октября. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в полиции.

Об исчезновении чиновника заявила его жена Грейс. Она рассказала полиции Лиона, что в конце сентября он уехал в командировку в Китай, а затем с ним пропала связь. Грейс Мэнь также заявила об угрозах и запугивании в соцсетях и по телефону. По данным Le Parisien, чиновник уехал из Франции 20 сентября, а 25 сентября приземлился в Пекине, прилетев туда из Стокгольма.

6 октября стало известно, что в последнем сообщении, которое Мэнь Хунвэй прислал жене 25 сентября (сначала СМИ писали, что связь с чиновником пропала 29 сентября - ред.), говорилось, чтобы она ждала его звонка. Через несколько минут он прислал ей изображение ножа, по ее мнению, это означало, что он не в безопасности.

