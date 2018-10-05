05 октября 2018, пятница

Reuters: Во Франции полиция начала расследовать исчезновение главы Интерпола

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Об исчезновении Мэня Хунвея сообщила его жена
Фото: INTERPOL

Об исчезновении Мэня Хунвея сообщила его жена

Во Франции правоохранительные органы начали официальное расследование по факту исчезновения президента Интерпола Мэня Хунвея, сообщает Reuters со ссылкой на источники в полиции.

По информации агентства, в полицию обратилась жена Хунвея, которая проживает в Лионе. Она рассказала, что связь с ее мужем исчезла в конце сентября – с тех пор, как он уехал в командировку в Китай.

Мэй Хунвэй - гражданин Китая. Он возглавил Интерпол в ноябре 2016 года, а до того, этого он в частности, был заместителем министра по общественной безопасности у себя на родине.

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