Reuters: Во Франции полиция начала расследовать исчезновение главы Интерпола

Во Франции правоохранительные органы начали официальное расследование по факту исчезновения президента Интерпола Мэня Хунвея, сообщает Reuters со ссылкой на источники в полиции.

По информации агентства, в полицию обратилась жена Хунвея, которая проживает в Лионе. Она рассказала, что связь с ее мужем исчезла в конце сентября – с тех пор, как он уехал в командировку в Китай.

Мэй Хунвэй - гражданин Китая. Он возглавил Интерпол в ноябре 2016 года, а до того, этого он в частности, был заместителем министра по общественной безопасности у себя на родине.