Власти Китая сообщили, в чем подозревают экс-главу Интерпола

Власти Китая обвинили экс-главу Интерпола Мэна Хунвэя во взяточничестве и ряде других преступлений.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление Министерства национальной безопасности Китая.

5 октября правоохранительные органы Франции начали расследование по факту исчезновения президента Интерпола Мена Хунвея. Его жена рассказала, что связь с ее мужем исчезла после 29 сентября - когда он уехал в командировку в Китай.

Впоследствии оказалось, что его задержали китайские спецслужбы в связи с подозрением в нарушении закона на территории КНР.

7 октября Китай официально подтвердил арест Хунвея. Его жена также призналась, что 25 сентября муж прислал ей фото ножа, чтобы предупредить, что он в опасности, и сообщение: "Жди моего звонка".

После этого в Интерполе сообщили, что Мэн Хунвэй ушел с поста главы организации.