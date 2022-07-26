«На вершине списка пожеланий». Словакия может дать Украине 11 МиГ-29 до конца августа — как это повлияет на ход войны

26 июля, 08:39
Миг-29 ВВС Украины (Фото:УНИАН)

Миг-29 ВВС Украины (Фото:УНИАН)

О возможной передаче заявил министр обороны Словакии Ярослав Над во время встречи в понедельник с его британским коллегой Беном Уоллесом в Братиславе.

Словаччина готова розглянути питання про надання Україні винищувачів МіГ-29. Про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Над під час зустрічі у понеділок з його британським колегою Беном Уоллесом у Братиславі.

Як зазначає видання Washington Post, йдеться про 11 винищувачів МіГ-29, які Словаччина, ймовірно, зможе передати вже до кінця серпня.

Словаччина вже домовилася з союзниками по НАТО Чехією та Польщею про моніторинг повітряного простору Словаччини з початку вересня.

«Рішення ще не прийнято, на даний момент ніяких обговорень не відбувається, і ми готові обговорити це пізніше», — сказав Над.

Воллес сказав, що Велика Британія зараз не розглядає можливості надання Україні військових літаків, але запропонує Словаччині винищувачі для охорони повітряного простору.

Рішення передати Україні винищувачі озвучив прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер ще на початку липня. Він повідомив про це в ефірі чеського телебачення разом з прем'єр-міністром Чехії Петером Фіалою.

Лідери обох країн оголосили, що з вересня Чехія допоможе Словаччині захищати повітряний простір, поки країна не отримає замовлені літаки F-16. Нові винищувачі мають замінити МіГ-29.

З початку вторгнення 24 лютого Україна закликала західних союзників надати їй військові літаки, щоб кинути виклик перевазі Росії в повітрі.

11 літаків — це може бути вагомий внесок Словаччини.

Українська авіація продовжує здійснювати бойові вильоти, попри перевагу російських ВПС
Getty Images
Українська авіація продовжує здійснювати бойові вильоти, попри перевагу російських ВКС

Аналіз кореспондента ВВС Павла Аксьонова

Винищувачі - на вершині списку побажань українського військового командування.

Росія від початку мала значну перевагу у військовій авіації. Щоправда, їй досі не вдавалося її реалізувати повною мірою через протидію української ППО, основою якої є зенітно-ракетні комплекси, а не винищувачі.

Українські ВПС зіткнулися з ще більшими труднощами, оскільки їм протистоять як російські комплекси ППО, так і російська винищувальна авіація, чисельніша і добре озброєна.

У відкритих джерелах немає точних даних про те, які втрати зазнала кожна зі сторін, але Україні безперечно потрібні бойові літаки різних класів.

Можлива передача МіГ-29 — добрі новини для Києва.

По-перше, ВПС України просто потрібні будь-які літаки. По-друге, МіГ-29 складають основу винищувальної авіації країни, їх добре знають льотчики, яким потрібно буде зовсім небагато часу, щоб опанувати специфіку словацьких МіГів, модернізованих у рамках особливої ​​програми.

Зрештою, словацькі МІГи можуть стати «пожежним» рішенням гострої нестачі бойової авіації нині - їх можуть передати до кінця серпня.

У майбутньому, ймовірно, Україна отримає винищувачі F-16, програма підготовки українських пілотів для яких зараз проходить затвердження в Конгресі США.

Коли це станеться невідомо, оскільки саму програму ще остаточно не затвердили, а про передачу F-16 взагалі поки що говорять лише експерти, і немає навіть твердої впевненості, що це в результаті будуть саме ці літаки.

На думку фахівців, МіГ-29 сильно поступається F-16 за багатьма параметрами. Проте замінити бойовий літак у сучасній війні зараз нічим — безпілотники поки не вміють вести повітряний бій, а для завдання ударів по наземних цілях у них набагато скромніше корисне навантаження.

11 літаків — досить велика партія літаків. Їх вистачило б на те, щоб сформувати ескадрилью. До початку війни, згідно з довідником World Air Forces 2022, в Україні було 43 бойові МіГ-29 та вісім навчально-бойових. Довідник Military Balance повідомляє про 37 МіГів. Скільки з них було у боєздатному стані, невідомо.

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Редактор: Юлия МакГаффи

Теги:   Словакия Истребители Война России против Украины

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