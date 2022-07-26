«На вершине списка пожеланий». Словакия может дать Украине 11 МиГ-29 до конца августа — как это повлияет на ход войны 26 июля, 08:39 Миг-29 ВВС Украины (Фото:УНИАН)

О возможной передаче заявил министр обороны Словакии Ярослав Над во время встречи в понедельник с его британским коллегой Беном Уоллесом в Братиславе.

Словаччина готова розглянути питання про надання Україні винищувачів МіГ-29. Про це повідомив міністр оборони Словаччини Ярослав Над під час зустрічі у понеділок з його британським колегою Беном Уоллесом у Братиславі.

Як зазначає видання Washington Post, йдеться про 11 винищувачів МіГ-29, які Словаччина, ймовірно, зможе передати вже до кінця серпня.

Словаччина вже домовилася з союзниками по НАТО Чехією та Польщею про моніторинг повітряного простору Словаччини з початку вересня.

«Рішення ще не прийнято, на даний момент ніяких обговорень не відбувається, і ми готові обговорити це пізніше», — сказав Над.

Воллес сказав, що Велика Британія зараз не розглядає можливості надання Україні військових літаків, але запропонує Словаччині винищувачі для охорони повітряного простору.

Рішення передати Україні винищувачі озвучив прем'єр-міністр Словаччини Едуард Гегер ще на початку липня. Він повідомив про це в ефірі чеського телебачення разом з прем'єр-міністром Чехії Петером Фіалою.

Лідери обох країн оголосили, що з вересня Чехія допоможе Словаччині захищати повітряний простір, поки країна не отримає замовлені літаки F-16. Нові винищувачі мають замінити МіГ-29.

З початку вторгнення 24 лютого Україна закликала західних союзників надати їй військові літаки, щоб кинути виклик перевазі Росії в повітрі.

11 літаків — це може бути вагомий внесок Словаччини.

Getty Images Українська авіація продовжує здійснювати бойові вильоти, попри перевагу російських ВКС

Аналіз кореспондента ВВС Павла Аксьонова

Винищувачі - на вершині списку побажань українського військового командування.

Росія від початку мала значну перевагу у військовій авіації. Щоправда, їй досі не вдавалося її реалізувати повною мірою через протидію української ППО, основою якої є зенітно-ракетні комплекси, а не винищувачі.

Українські ВПС зіткнулися з ще більшими труднощами, оскільки їм протистоять як російські комплекси ППО, так і російська винищувальна авіація, чисельніша і добре озброєна.

У відкритих джерелах немає точних даних про те, які втрати зазнала кожна зі сторін, але Україні безперечно потрібні бойові літаки різних класів.

Можлива передача МіГ-29 — добрі новини для Києва.

По-перше, ВПС України просто потрібні будь-які літаки. По-друге, МіГ-29 складають основу винищувальної авіації країни, їх добре знають льотчики, яким потрібно буде зовсім небагато часу, щоб опанувати специфіку словацьких МіГів, модернізованих у рамках особливої ​​програми.

Зрештою, словацькі МІГи можуть стати «пожежним» рішенням гострої нестачі бойової авіації нині - їх можуть передати до кінця серпня.

У майбутньому, ймовірно, Україна отримає винищувачі F-16, програма підготовки українських пілотів для яких зараз проходить затвердження в Конгресі США.

Коли це станеться невідомо, оскільки саму програму ще остаточно не затвердили, а про передачу F-16 взагалі поки що говорять лише експерти, і немає навіть твердої впевненості, що це в результаті будуть саме ці літаки.

На думку фахівців, МіГ-29 сильно поступається F-16 за багатьма параметрами. Проте замінити бойовий літак у сучасній війні зараз нічим — безпілотники поки не вміють вести повітряний бій, а для завдання ударів по наземних цілях у них набагато скромніше корисне навантаження.

11 літаків — досить велика партія літаків. Їх вистачило б на те, щоб сформувати ескадрилью. До початку війни, згідно з довідником World Air Forces 2022, в Україні було 43 бойові МіГ-29 та вісім навчально-бойових. Довідник Military Balance повідомляє про 37 МіГів. Скільки з них було у боєздатному стані, невідомо.

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