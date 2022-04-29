Польша готова защищать воздушное пространство Словакии. Это было одним из условий передачи МиГ-29 Украине 29 апреля, 19:13 Цей матеріал також доступний українською Истребители МиГ-29 (Фото:Укроборонпром)

Польша готова защищать воздушное пространство Словакии до тех пор, пока страна не получит американские F-16 вместо МиГ-29. Об этом заявил министр обороны Словакии Ярослав Надь после встречи с польским коллегой Мариушом Блащаком, сообщает словацкая газета Pravda.

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"…Очень рад, что сегодня министр [Блащак] подтвердил, что, как только будут приняты необходимые законодательные решения, над которыми мы начнем работать немедленно, Польша будет готова защищать наше воздушное пространство до тех пор, пока из США не прибудут заказанные нами самолеты F-16″, — рассказал Надь.



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Министр упомянул серьезные проблемы с эксплуатацией МиГ-29 с точки зрения технической, международно-политической точки зрения и безопасности, а также наличия пилотов.



Надь подтвердил, что готов вести переговоры о возможном предоставлении МиГ-29 Украине, когда воздушное пространство Словакии будет под защитой.

Ранее премьер-министр Словакии Эдуард Хегер не исключил поставку Украине истребителей МиГ-29. Он заявил, что страна ведет интенсивные переговоры с партнерами о том, кто будет защищать ее воздушное пространство, а позже «может рассмотреть вопрос об этом оборудовании также в отношении Украины».

Словакия хочет отказаться от использования МиГ-29, так как, по словам премьера, истребители советского производства нельзя поддерживать в рабочем состоянии без отношений с Россией, которая развязала полномасштабную войну в Украине.

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