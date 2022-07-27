Одно из условий для передачи МиГ-29 Украине. Чехия согласилась защищать воздушное пространство Словакии

27 июля, 19:29
Украина может получить от Словакии истребители МиГ-29 (Фото:Укроборонпром)

Украина может получить от Словакии истребители МиГ-29 (Фото:Укроборонпром)

Чешские истребители Gripen будут защищать воздушное пространство Словакии с 1 сентября как минимум до конца 2023 года. Это подтвердил чешский премьер-министр Петр Фиала в среду, 27 июля, сообщает ČTK.

Словацкий министр обороны Ярослав Надь ранее обратился к Чехии и Польше за помощью в охране воздушного пространства страны, пока Словакия не получит от США истребители F-16, и обе страны пообещали помощь. Чехия, Словакия и Польша уже подготовили совместное соглашение.

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Ранее Надь сказал, что Словакия открыта для переговоров о передаче Украине своих 11 истребителей МиГ-29, от использования которых сама хочет отказаться. Он говорил, что готов вести переговоры о предоставлении МиГ-29 Украине, когда воздушное пространство Словакии будет под защитой.

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   Чехия Словакия Воздушное пространство МиГ-29 Истребители Украина-Словакия

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