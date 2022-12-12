Словакия готова передать Украине истребители МиГ-29 — глава МИД

12 декабря, 12:31
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Словацкий МиГ-29 (Фото:Andrej-airliner via Wikipedia)

Словацкий МиГ-29 (Фото:Andrej-airliner via Wikipedia)

Словакия выразила свою готовность передать на нужды ВСУ свои истребители МиГ-29. Этот вопрос уже обсуждался с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявил министр иностранных дел Словакии Растислав Качер.

«Мы еще не передали вам МИГ-29. Но мы готовы это сделать», — сказал он.

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По его словам, министр обороны Словакии объяснил Зеленскому механизм передачи МиГов. В то же время официальная Братислава ведет соответствующие консультации с партнерами по НАТО.

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«И я думаю, что в ближайшие недели в Словакию приедет украинская делегация, и мы будем вместе с нашими американскими друзьями работать над тем, чтобы это стало реальностью», — сообщил Качер.

https://www.youtube.com/embed/o0UCz6v5M1k

Глава МИД выразил надежду, что самолеты будут отправлены в Украину как можно скорее.

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«Мне нужно держать в секрете, как это будет сделано, чтобы не ставить под угрозу. Но скажу, что сегодня у нас был очень, очень хороший обмен мнениями с президентом Зеленским о том, как мы это будем делать. Так что я очень оптимистичен», — добавил Качер.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Словакия Военная помощь МиГ-29 Истребители Война России против Украины

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