Словакия готова передать Украине истребители МиГ-29 — глава МИД 12 декабря, 12:31 Словацкий МиГ-29 (Фото:Andrej-airliner via Wikipedia)

Словакия выразила свою готовность передать на нужды ВСУ свои истребители МиГ-29. Этот вопрос уже обсуждался с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Об этом в интервью Интерфакс-Украина заявил министр иностранных дел Словакии Растислав Качер.

«Мы еще не передали вам МИГ-29. Но мы готовы это сделать», — сказал он.

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По его словам, министр обороны Словакии объяснил Зеленскому механизм передачи МиГов. В то же время официальная Братислава ведет соответствующие консультации с партнерами по НАТО.

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«И я думаю, что в ближайшие недели в Словакию приедет украинская делегация, и мы будем вместе с нашими американскими друзьями работать над тем, чтобы это стало реальностью», — сообщил Качер.

Глава МИД выразил надежду, что самолеты будут отправлены в Украину как можно скорее.

«Мне нужно держать в секрете, как это будет сделано, чтобы не ставить под угрозу. Но скажу, что сегодня у нас был очень, очень хороший обмен мнениями с президентом Зеленским о том, как мы это будем делать. Так что я очень оптимистичен», — добавил Качер.