Словацкие истребители МиГ-29 «особо не сделают погоду» на поле боя — Игнат 12 декабря, 19:37 Словацкий МиГ-29 (Фото:Andrej-airliner via Wikipedia)

Истребители МиГ-29, которые Словакия готова передать Украине, не сделают погоды на поле боя. Именно поэтому для ВСУ нужны современные самолеты.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

«Речь там идет о девяти самолетах, кажется. Сделают ли они там погоду, особенно на поле боя? Вряд ли», — заявил Игнат.

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По его словам, Украине требуются современные самолеты, современные вооружения.

«Это самолеты, которые наиболее распространены в мире, имеют широкий спектр вооружения. Как HIMARS в артиллерии», — добавил спикер командования Воздушных сил ВСУ.

12 декабря Словакия выразила свою готовность передать на нужды ВСУ свои истребители МиГ-29. Этот вопрос уже обсуждался с украинским президентом Владимиром Зеленским.