«Намерены выйти из всех?». Орбан заявил, что Венгрия не хочет принадлежать к организациям вместе с Украиной, Сибига иронично ответил

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не хочет входить в одни и те же объединения с украинцами (Фото: REUTERS/Yves Herman/File Photo)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время саммита лидеров стран — членов Евросоюза в Копенгагене в среду, 1 октября, повторил тезис о том, что его страна выступает против вступления Украины в блок.

Об этом пишет газета The Guardian.

Орбан заявил, что венгры не хотят принадлежать к объединениям, в которые входит Украина.

«Венгры не хотели бы принадлежать к одному и тому же интеграционному формату, даже военному, как НАТО, [или] политико-экономическому, как Европейский Союз, что и украинцы. Поэтому мое предложение, предложение Венгрии, заключается в заключении [стратегического соглашения [с Украиной], а не [членства]», — заявил Орбан.

Он также отверг предположение, что ЕС может изменить свои правила относительно начала переговоров с новыми государствами-членами, чтобы обойти вето Венгрии.

На заявление Орбана отреагировал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он отметил, что Украина и Венгрия входят вместе во многие объединения, и поинтересовался, не планирует ли Орбан выходить из них всех.

«Существует много интеграционных форматов, к которым уже принадлежат венгры и украинцы. Организация Объединенных Наций, Совет Европы, ВТО, МВФ, ЦЕИ, ЕБРР, Дунайская комиссия, ОЗХО, МАГАТЭ, ФАО и десятки других. Президент Орбан, так Венгрия намерена выйти из всех них, не так ли?» — написал Сибига в соцсети Х.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что решение о членстве Украины в ЕС блокирует только одна страна — Венгрия.

В августе министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не будет снимать своего вето на открытие переговорных кластеров по вступлению Украины в Евросоюз.

9 сентября Европейский парламент в своей резолюции призвал страны — члены Евросоюза и Еврокомиссию как можно быстрее открыть переговорные кластеры о членстве Украины в ЕС.

30 сентября газета Financial Times со ссылкой на чиновников, знакомых с процессом, сообщила, что ЕС готовится начать техническую работу по вступлению Украины и Молдовы в блок, несмотря на длительную блокаду Венгрией продвижения переговоров.