Орбан отстаивает свое вето на вступление Украины в ЕС (Фото: REUTERS/Bernadett Szabo)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан может найти неожиданных союзников в попытке заблокировать вступление Украины в ЕС , в частности, со стороны французского президента Эммануэля Макрона. Об этом 1 октября пишет Politico .

Накануне саммита ЕС в Копенгагене 1 октября глава Европейского совета Антониу Кошта пытался убедить лидеров государств найти способ обойти венгерское вето на членство Украины и других стран, где процедура задерживается.

По словам Politico, Кошта предложил изменить правила ЕС, разрешив начало формальных переговоров о членстве квалифицированным большинством голосов вместо нынешнего требования единогласия.

Предложение вызвало споры. Хотя Орбан и является ближайшим к российскому диктатору Владимиру Путину лидером ЕС, выступающим против Украины, другие государства поддерживают его скорее для защиты собственного права вето, отмечает издание.

Против плана выступают Франция, Нидерланды и Греция, поскольку изменение правил могло бы ограничить их возможность блокировать нежелательные заявки на членство. В то же время такая ситуация дает Орбану новые рычаги влияния: Греции важно сохранить контроль над переговорами по Турции, Болгарии — по Северной Македонии, а Хорватии — по Сербии.

Если план Кошты будет реализован, он откроет путь не только для Украины, но и для Молдовы, поскольку кандидатуры двух стран связаны. Для изменения правил нужно, чтобы все 27 государств-членов, включая Венгрию, дали согласие — что для анонимных дипломатов, с которыми общалось Politico, выглядит абсолютно нереальным.

Европейские лидеры пытаются ускорить процесс вступления Украины и Молдовы в ЕС, поддерживая их заявки. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркивала, что Украина принадлежит ЕС и может стать полноправным членом до 2030 года, если продолжит судебную и экономическую реформы.

Несмотря на проведенные реформы и многочисленные переговоры с Брюсселем, официальные переговоры еще не начались из-за позиции Венгрии. Молдова оказалась в похожей ситуации, поскольку ее кандидатура связана с Украиной и не может продвигаться, пока заблокирована украинская.

Еврокомиссия поддержала инициативу Кошты, которая предусматривает введение квалифицированного голосования на промежуточных этапах, чтобы можно было двигаться вперед даже при оппозиции небольшого количества стран, хотя окончательное утверждение вступления все равно требует единодушия.

Однако такая попытка сталкивается с сопротивлением лидеров, которые расценивают право вето как элемент национального суверенитета. Например, Греция долго блокировала вступление Турции из-за вопросов безопасности.

Франция исторически противостояла присоединению Турции, а Макрон еще в 2018 году заявлял, что шансы Анкары на вступление в ЕС минимальны. Аналогичная ситуация с Болгарией и Хорватией.

Хотя другие страны публично осуждают венгерскую блокировку, однако они используют эту ситуацию как удобный повод для отстаивания собственных интересов, добавляет Politico.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что решение о членстве Украины в блоке блокирует только одна страна — Венгрия. Агентство Bloomberg писало, что ЕС обсуждает способы, которые позволят предотвратить блокирование Будапештом начала переговоров о вступлении Украины.

В августе министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не будет снимать свое вето на открытие переговорных кластеров по вступлению Украины в Евросоюз.

9 сентября Европейский парламент в своей резолюции призвал страны-члены Евросоюза и Еврокомиссию как можно быстрее открыть переговорные кластеры о членстве Украины в ЕС.

29 сентября еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сообщила, что Еврокомиссия завершила процесс скрининга украинского законодательства.