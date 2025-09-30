Европейский Союз готовится начать техническую работу по вступлению Украины и Молдовы в блок , несмотря на длительную блокаду Венгрией продвижения переговоров, сообщает Financial Times со ссылкой на чиновников, знакомых с процессом.

По данным газеты, Европейская комиссия предложила скорректировать собственные правила, чтобы обойти вето премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, начав техническую работу в нескольких кластерах.

Лидеры ЕС обсудят этот вопрос в среду, 1 октября, на встрече в Копенгагене, а на следующий день к ним присоединятся лидеры соседних стран, в частности Украины и Молдовы.

Вице-премьер по вопросам европейской интеграции Тарас Качка заявил, что Киев надеется убедить Будапешт разрешить продолжить переговоры, учитывая, что окончательное решение о вступлении Украины в ЕС требует единодушия и является «глубоким политическим вопросом».

«Но тем временем мы имеем, и мы очень ценим это, предложение от институтов ЕС и других государств-членов продолжить техническую работу над кластерами», — сказал Качка в интервью FT.

По его словам, это позволило бы Киеву и Кишиневу продвинуться вперед в реформах, гармонизации законодательства и институциональной подготовке. Как только Венгрия согласилась бы снять свое вето, формальности можно было бы ускорить.

Однако, как отмечает FT, план может усложнить мотивацию Украины и Молдовы к проведению политических реформ без публичного признания их усилий.

«Чиновники в Киеве говорят нам, что даже солдаты на передовой осознают отсутствие технического прогресса в Брюсселе. Мы должны найти способ как-то продвинуться вперед. Уровень разочарования растет не только у венгров, но и у всех нас», — отметил один из дипломатов ЕС, который принимал участие в обсуждениях.

Качка уточнил, что продвижение вперед на техническом уровне не является идеальным вариантом и создает «проблему для всех». При этом он добавил, что важно продолжать без каких-либо перерывов в переговорах, так как они могут привести к отмене реформ.

Вице-премьер надеется, что сможет убедить Будапешт «откорректировать» свою позицию, но признал, что он «на самом деле более оптимистичен, чем многие другие люди».

В то же время высокопоставленный молдавский чиновник рассказал, что Кишинев также ведет переговоры с Еврокомиссией и поддерживает продолжение технической работы без официального решения об открытии и закрытии кластеров.

FT добавляет, что президент Европейского совета Антониу Кошта стремится найти решение, которое будет предусматривать изменение правил переговорного процесса, чтобы кластеры могли быть открыты большинством стран ЕС.

Но это также требует единодушной поддержки, в частности со стороны Венгрии, и, по мнению неназванных чиновников, имеет мало шансов на успех.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что решение о членстве Украины в блоке блокирует только одна страна — Венгрия. Агентство Bloomberg писало, что ЕС обсуждает способы, которые позволят предотвратить блокирование Будапештом начала переговоров о вступлении Украины.

В августе министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не будет снимать своего вето на открытие переговорных кластеров по вступлению Украины в Евросоюз.

9 сентября Европейский парламент в своей резолюции призвал страны-члены Евросоюза и Еврокомиссию как можно быстрее открыть переговорные кластеры о членстве Украины в ЕС.

29 сентября Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сообщила, что Еврокомиссия завершила процесс скрининга украинского законодательства.