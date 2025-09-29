«Остается отравленным российской пропагандой». Сибига отреагировал на заявление Орбана о том, что Украина «не является независимым государством»

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ответил венгерскому премьер-министру Виктору Орбану на его упреки о том, что Украина якобы «не является независимым и суверенным государством».

Сибига подчеркнул, что Орбан все же признал нарушение воздушного пространства Украины венгерскими дронами, что ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал «фейком».

Реклама

«Хорошая новость заключается в том, что премьер-министр Орбан признал: определенные дроны таки залетели в украинское воздушное пространство со стороны Венгрии. Министр Сийярто, как там ваш твит о „фейке“? Плохо состарился?» — написал глава украинского МИД.

В то же время он отметил, что венгерский премьер и «в дальнейшем остается отравленным российской пропагандой».

«Мы с нетерпением ждем его мысли о государственном суверенитете и независимости, как только он избавится от зависимости от российских энергоносителей, что неоднократно подчеркивали президент США Дональд Трамп и европейские партнеры», — добавил Сибига.

Ранее 29 сентября Виктор Орбан, комментируя инцидент с венгерскими дронами на Закарпатье, заявил, что Украина «не является независимым и суверенным государством».

«Теперь вопрос не в том, пролетели [границу] два, три или четыре венгерских беспилотника или нет. Допустим, что они пролетели там несколько метров [от границы], а что дальше? Украина не является независимой, суверенной страной, мы ее удерживаем. Она не должна вести себя так, будто является суверенной. Если Запад решит завтра не дать ни одного форинта, Украина может обанкротиться. Не этим ей стоит заниматься», — сказал премьер-министр Венгрии.

Венгерские дроны на Закарпатье — что известно

26 сентября президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что на украинско-венгерской границе военные зафиксировали, вероятно, венгерские дроны, которые могли вести разведку.

В ответ на это Петер Сийярто сказал, что украинский президент «видит то, чего нет». Венгерское Минобороны также опровергло заявление Зеленского о дронах на границе.

Позже 26 сентября украинский президент сообщил, что во время Ставки он поручил военным провести проверку относительно венгерских дронов-разведчиков на границе.

Читайте также: Сийярто назвал фейком опубликованный Сибигой маршрут вторжения венгерского дрона в воздушное пространство Украины

В тот же день Генеральный штаб ВСУ показал маршрут венгерского дрона, который нарушил воздушное пространство Украины над Закарпатьем.

27 сентября Андрей Сибига заявил, что ВСУ имеют доказательства вторжения дрона из Венгрии в воздушное пространство Украины. Он опубликовал карту маршрута пролета беспилотника.

Петер Сийярто в свою очередь заявил, что опубликованный маршрут является «фейком».

«Это фейк! Не стоит себя дискредитировать!» — написал венгерский министр на своей странице в соцсети X.