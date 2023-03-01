Позиция Китая по Украине «последовательна и ясна» — Си Цзиньпин 1 марта, 18:56 Александр Лукашенко и Си Цзиньпин (Фото:BelTA/Pavel Orlovsky/Handout via REUTERS)

Позиция Китая по войне России против Украины «последовательна и ясна», заявил президент Си Цзиньпин белорусскому диктатору Александру Лукашенко.

Он также напомнил о «мирном плане», который накануне предоставил Китай, сообщает AP.

«Основой позиции Китая является содействие миру и переговорам. Мы должны придерживаться направления политического урегулирования, отказаться от менталитета холодной войны, уважать законные интересы безопасности всех стран и построить сбалансированную, эффективную и устойчивую архитектуру европейской безопасности», — заявил он.

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Он также призвал страны «прекратить политизацию и инструментализацию мировой экономики» и предпринять шаги для прекращения войны.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко прибыл в Китай 28 февраля.

Он планирует пробыть в Китае до 2 марта, чтобы провести «ряд встреч с высшими должностными лицами КНР и руководством ведущих китайских корпораций».

МИД Китая 24 февраля опубликовал документ с позицией по урегулированию войны России против Украины. Он состоит из 12 пунктов, среди которых призыв к прекращению огня, отмене санкций и возобновлению переговоров.