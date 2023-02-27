«Может быть, это будановский дятел?» Как в Кремле реагируют на слова главы ГУР, зачем Макрон и Лукашенко летят в Китай — интервью с Огрызко

27 февраля, 09:32
Эксклюзив NV
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Украинский дипломат Владимир Огрызко (Фото:Kyiv Security Forum / Facebook)

Украинский дипломат Владимир Огрызко (Фото:Kyiv Security Forum / Facebook)

Автор: Инна Марецкая

Министр иностранных дел Украины в 2007—2009 годах и руководитель Центра исследования России Владимир Огрызко в интервью Radio NV пояснил, что предлагают три страны НАТО, когда предлагают сближение с Альянсом, зачем Китай после года молчания предлагает «мирный план» и ищут ли будановского дятла в Кремле после заявлений руководителя ГУР Минобороны Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=Yjs8mSMuxl0&t=60s

— Великобритания, Германия и Франция вроде бы хотят предложить Украине сближение с НАТО — договор, предусматривающий больший доступ к западному оружию. Но все же это не вступление в НАТО. Пока нет точного предложенного открытого документа. Как вы думаете, что там может быть? Насколько интересным может быть это сближение?

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— Не знаю, что там может быть. Мне, честно говоря, это не интересно, потому что это эрзац, это второй вариант Будапештского меморандума. И я думаю, что мы не должны даже пытаться обсуждать такие планы. Нам не нужны замены полноправного членства приближением к НАТО.

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Наша цель очевидна и понятна: Украина должна быть членом Альянса. При этом, думаю, Альянс должен был бы просить, чтобы Украина стала членом НАТО, потому что сегодня украинская армия является лучшей армией Альянса, если не брать в расчет американцев, действительно чрезвычайно мощных, имеющих необходимое оружие. Европейские союзники по НАТО, извините, в «подметки не годятся», как говорят за поребриком, тому, что демонстрирует сегодня украинская армия, не имея даже части того оружия, которое имеют союзники. Но благодаря своему героическому духу, благодаря изобретательности, благодаря стойкости демонстрируют то, на что наши европейские коллеги не способны в принципе.

И если сегодня Бундесвер считает, какие у него есть танки, не понимая, что там есть и сколько боеспособных, то это о чем-то говорит, правда? Поэтому я думаю, что такие вещи нужно, как говорится, отметать от порога: «Дорогие друзья, спасибо вам за такие замечательные предложения, но нас они не интересуют. Нас интересует вооружение без условий и полноправное членство в НАТО». Я бы так реагировал.

— А мы можем себе позволить такую резкую критику, такой отказ по этому документу?

— А почему мы не можем себе позволить такую резкую критику? Нас уже однажды склонили отдать ядерное оружие и помахать перед носом ничего не стоящей бумажкой. Надо учиться на собственных ошибках.

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Если мы будем идти таким образом, мы будем идти в НАТО еще 150 лет. Я думаю, надо четко, ясно, спокойно, без эмоций сказать, что план нам не подходит. Спасибо, идем дальше. Все.

— И это не повлияет на поддержку западной техникой и оружием?

Теги:   Россия Великобритания Китай НАТО Германия Украина-Россия Интервью NV Кремль Александр Лукашенко Франция Владимир Огрызко Эммануэль Макрон Радио NV Кирилл Буданов Война России против Украины

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