Беларусь полностью поддерживает «мирный план» Китая по Украине — Лукашенко

1 марта, 15:46
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Александр Лукашенко и Си Цзиньпинь (Фото:BelTA/Pavel Orlovsky/Handout via REUTERS)

Александр Лукашенко и Си Цзиньпинь (Фото:BelTA/Pavel Orlovsky/Handout via REUTERS)

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с китайским лидером Си Цзиньпином заявил о поддержке «мирного плана» Пекина по отношению к Украине.

Об этом сообщает CNN.

«Сегодняшняя встреча проходит в очень сложное время, требующее новых, неортодоксальных подходов и ответственных политических решений», — сказал Лукашенко главе Китая, добавив, что Беларусь «целиком поддерживает инициативу по международной безопасности, которую вы выдвинули».

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Он объявил своей задачей «недопущение глобального противостояния, которое не будет иметь победителей».

«Беларусь активно предлагает мир и полностью поддерживает вашу инициативу по международной безопасности», — подытожил Лукашенко.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко прибыл в Китай 28 февраля.

Он планирует пробыть в Китае до 2 марта, чтобы провести «ряд встреч с высшими должностными лицами КНР и руководством ведущих китайских корпораций».

МИД Китая 24 февраля опубликовал документ с позицией по урегулированию войны России против Украины. Он состоит из 12 пунктов, среди которых призыв к прекращению огня, отмене санкций и возобновлению переговоров.

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В документе никаких упоминаний о выводе российских войск из оккупированных территорий Украины, но есть пункт об уважении суверенитета всех стран. Пекин также четко выступил против применения ядерного оружия.

Президент Украины Владимир Зеленский считает положительным тот факт, что Пекин стал говорить об Украине, но не согласился с некоторыми пунктами.

Президент США Джо Байден отверг китайский «мирный план», заявив, что его реализация выгодна только России.

28 февраля Лукашенко заявил, что Украина должна «немедленно заключить мирный договор с РФ».

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Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Китай Беларусь Александр Лукашенко Встреча Си Цзиньпин

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