Швеция упростит и ускорит поставки военной помощи в Украину 13 июля, 15:27 Министр обороны Швеции Пол Йонсон (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Министр обороны Швеции Пол Йонсон на саммите НАТО в Вильнюсе подписал соглашение с Украиной, которое упростит и ускорит поставки военной помощи.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление шведского правительства.

Соглашение позволяет Швеции и Украине обмениваться конфиденциальной информацией, касающейся, например, испытательных полетов JAS Gripen или военной техники, говорится в сообщении.

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В заявлении сообщается, что Шведское управление оборонных материалов также заключает соглашение с Украиной, которое позволит воюющей стране закупать оборонные материалы непосредственно у производителя с более короткими сроками поставки.

«Мы будем поддерживать Украину до тех пор, пока она не выиграет войну, не вернет себе свободу и не восстановит свою страну», — сказал министр Йонсон.

Накануне сообщалось, что страны Северной Европы — Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция — присоединятся к странам G7 в вопросе гарантий безопасности для Украины. Речь идет о предоставлении военной техники, обучении военных и финансовой поддержке.