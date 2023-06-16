Швеция создаст центры обслуживания техники для ВСУ вблизи Украины
Флаг Швеции (Фото:Unif / Pixabay)
Шведское правительство одобрило создание центров материально-технического обеспечения для ВСУ вблизи Украины.
Об этом сообщает STV.
В создании этих центров примут участие до 60 украинских военнослужащих.
Возможно, миссия будет работать в Польше. Там будут ремонтировать и обслуживать военную технику, которую Швеция передала Украине.
«Конечно, важно, чтобы оборонное оборудование, которое мы присылаем, также можно было использовать и достигать оперативного эффекта», — сказал министр обороны Швеции Пол Йонсон.
Проект будет запущен в начале осени. Планируется, что там будут работать около 30 шведов, которые, среди прочего, будут обучать украинский персонал.
Швеция также передаст Украине больше запасных частей, но они поступят в следующих пакетах поддержки.
12 июня Швеция заявила, что в рамках 12-го пакета помощи Украине будет обучать пилотов управлять истребителями Jas 39 Gripen.