Швеция создаст центры обслуживания техники для ВСУ вблизи Украины 16 июня, 18:35 Флаг Швеции (Фото:Unif / Pixabay)

Шведское правительство одобрило создание центров материально-технического обеспечения для ВСУ вблизи Украины.

Об этом сообщает STV.

В создании этих центров примут участие до 60 украинских военнослужащих.

Возможно, миссия будет работать в Польше. Там будут ремонтировать и обслуживать военную технику, которую Швеция передала Украине.

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«Конечно, важно, чтобы оборонное оборудование, которое мы присылаем, также можно было использовать и достигать оперативного эффекта», — сказал министр обороны Швеции Пол Йонсон.

Проект будет запущен в начале осени. Планируется, что там будут работать около 30 шведов, которые, среди прочего, будут обучать украинский персонал.

Швеция также передаст Украине больше запасных частей, но они поступят в следующих пакетах поддержки.

12 июня Швеция заявила, что в рамках 12-го пакета помощи Украине будет обучать пилотов управлять истребителями Jas 39 Gripen.