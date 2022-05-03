Шольц призвал Шредера уволиться с должностей в энергетических компаниях РФ 3 мая, 00:38 Цей матеріал також доступний українською Олаф Шольц (Фото:Ben Stansall/Pool via REUTERS)

Канцлер Германии Олаф Шольц подверг критике своего предшественника и однопартийца Герхарда Шредера за продолжение работы в российских энергетических компаниях. Он призвал Шредера уйти в отставку с должностей в государственных компаниях РФ.

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Об этом канцлер сказал во время интервью ZDF.

«Я не хочу скрывать того, что я считаю, что это неправильно. Я считаю, что даже после увольнения с должности федерального канцлера у вас есть обязательства, которые следуют за должностью, которую вы когда-то занимали», - заявил Шольц.

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Он призвал Шредера уйти в отставку с должностей в российских государственных компаниях.

Накануне Олаф Шольц призвал российского диктатора Владимира Путина прекратить вторжение на территорию Украины. Он также заявил о важности достичь лучшего будущего, не ведя друг с другом войны.

23 апреля Шредер в интервью NYT заявил, что покинет пост главы совета директоров российской нефтегазовой компании Роснефть только если Москва прекратит поставки нефти и газа в Европу.

Кроме того, он считает, что «в долгосрочной перспективе изолировать такую страну, как Россия, нельзя ни политически, ни экономически».

«Когда эта война ( с Украиной – ред.) закончится, нам придется вернуться к отношениям с Россией. Мы всегда так поступаем», — добавил Шредер.

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