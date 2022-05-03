Шольц призвал Шредера уволиться с должностей в энергетических компаниях РФ
Олаф Шольц (Фото:Ben Stansall/Pool via REUTERS)
Канцлер Германии Олаф Шольц подверг критике своего предшественника и однопартийца Герхарда Шредера за продолжение работы в российских энергетических компаниях. Он призвал Шредера уйти в отставку с должностей в государственных компаниях РФ.
Война России против Украины — главные события 2 мая
Об этом канцлер сказал во время интервью ZDF.
«Я не хочу скрывать того, что я считаю, что это неправильно. Я считаю, что даже после увольнения с должности федерального канцлера у вас есть обязательства, которые следуют за должностью, которую вы когда-то занимали», - заявил Шольц.
Он призвал Шредера уйти в отставку с должностей в российских государственных компаниях.
Накануне Олаф Шольц призвал российского диктатора Владимира Путина прекратить вторжение на территорию Украины. Он также заявил о важности достичь лучшего будущего, не ведя друг с другом войны.
23 апреля Шредер в интервью NYT заявил, что покинет пост главы совета директоров российской нефтегазовой компании Роснефть только если Москва прекратит поставки нефти и газа в Европу.
Кроме того, он считает, что «в долгосрочной перспективе изолировать такую страну, как Россия, нельзя ни политически, ни экономически».
«Когда эта война ( с Украиной – ред.) закончится, нам придется вернуться к отношениям с Россией. Мы всегда так поступаем», — добавил Шредер.
Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.