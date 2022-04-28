Премьер Польши о Шредере: Этот человек ничему не научился, у него нет чувства стыда 28 апреля, 09:17 Цей матеріал також доступний українською Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий резко раскритиковал бывшего немецкого канцлера Герхарда Шредера, который, несмотря на нападение России на Украину, не готов уйти со своих постов в российских компаниях.



Война России против Украины — главные события 28 апреля

«Его последние заявления говорят о том, что этот человек ничему не научился. У него нет чувства стыда, угрызений совести. Все мы видели страшные картины военных преступлений в Буче, Гостомеле и других местах. Тот, кого они не заставили сменить позицию, лишен чувства приличия», — заявил Моравецкий в интервью Bild.

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На вопрос, подал бы он сейчас Шредеру руку, Моравецкий ответил: «Нет, ни за что».

23 апреля Шредер в интервью NYT заявил, что оставит должность председателя совета директоров российской нефтегазовой компании Роснефть только если Москва прекратит поставки нефти и газа в Европу.

Кроме того, он считает, что «в долгосрочной перспективе изолировать такую страну, как Россия, нельзя — ни политически, ни экономически».

«Когда эта война (с Украиной — ред.) закончится, нам придется вернуться к отношениям с Россией. Мы всегда так делаем», — добавил Шредер.

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