Шольц призвал Путина прекратить войну в Украине и вывести войска 2 мая, 19:48 Цей матеріал також доступний українською Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Issei Kato)

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал российского диктатора Владимира Путина прекратить вторжение на территорию Украины. Он также заявил о важности достичь наилучшего будущего не ведя друг с другом войны.

Война России против Украины — главные события 2 мая

Об этом сообщает CNN.

Во время выступления на пресс-конференции в Берлине с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, Шольц заявил, что мир должен достичь лучшего будущего вместе, не ведя друг против друга войны, а также обеспечивая экономический и совместное развитие.

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Канцлер обратился и к Путину, призвав его прекратить войну и попытки изменить границы Украины.

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