Шольц призвал Путина прекратить войну в Украине и вывести войска

2 мая, 19:48
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Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Issei Kato)

Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Issei Kato)

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал российского диктатора Владимира Путина прекратить вторжение на территорию Украины. Он также заявил о важности достичь наилучшего будущего не ведя друг с другом войны.

Война России против Украины — главные события 2 мая

Об этом сообщает CNN.

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Во время выступления на пресс-конференции в Берлине с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, Шольц заявил, что мир должен достичь лучшего будущего вместе, не ведя друг против друга войны, а также обеспечивая экономический и совместное развитие.

Видео дня

Канцлер обратился и к Путину, призвав его прекратить войну и попытки изменить границы Украины.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Владимир Путин Российская агрессия Олаф Шольц Война России против Украины

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