Сенат США одобрил оборонный бюджет на $925 млрд, в котором предлагается увеличить помощь Украине

10 октября, 19:37
Сенат США одобрил оборонный бюджет на 2026 финансовый год (Фото: REUTERS/Al Drago)

Сенат США поддержал проект оборонного бюджета на 2026 финансовый год в размере $925 млрд, в документе предлагается увеличить помощь Украине в сфере безопасности до $500 млн. Об этом в пятницу, 10 октября, сообщает издание The Hill.

За законопроект проголосовали 70 сенаторов, против — 20. Документ предусматривает финансирование Вооруженных сил США, модернизацию военных программ и усиление оборонного сотрудничества с партнерами.

Теперь Сенат и Палата представителей должны согласовать окончательную версию законопроекта. Ранее Палата предлагала более низкий предел оборонных расходов — $893 млрд.

2 октября The Telegraph писало, что приостановка работы федерального правительства в США (шатдаун) может задержать поставки оружия в Украину на фоне усиления российских массированных атак.

Издание писало, что пока неизвестно, повлияет ли шатдаун на поставки оружия в рамках помощи США на сумму 500 миллионов долларов по программе PURL.

1 октября американское правительство приостановило свою работу после того, как Конгресс и Белый дом не смогли договориться о его финансировании — Сенат отклонил краткосрочный законопроект о бюджетных расходах, который поддержал бы работу правительства до 21 ноября. Это уже 15-й правительственный шатдаун в США с 1981 года и первый — за семь лет.

Во временные отпуска отправили около 750 тысяч федеральных работников, что ежедневно будет стоить государству около 400 миллионов долларов, писало Reuters.

По оценкам Politico, длительная остановка работы федерального правительства будет стоить США $15 млрд экономического роста в неделю.

4 августа министр обороны Украины Денис Шмыгаль сообщил, что Соединенные Штаты и Североатлантический альянс запускают новый механизм поддержки Украины — инициативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Благодаря этому механизму страны-члены НАТО и партнеры смогут финансировать поставки американских вооружений и технологий через добровольные взносы.

