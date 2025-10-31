Администрация США через посредников из Египта и Катара передала группировке ХАМАС инициативу, которая предусматривает безопасный выход боевиков из районов, которые сейчас контролируются Армией обороны Израиля.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на американские источники.



Предложение имеет целью:

снизить напряжение в Секторе Газа,

обеспечить соблюдение режима прекращения огня,

создать условия для гуманитарного доступа и восстановления инфраструктуры.

Однако, по словам израильских военных, ни один представитель ХАМАС не воспользовался этой возможностью к вечеру четверга. Террористы по-прежнему скрываются в плотно заселенных гражданских районах, прикрываясь мирным населением.

Позиция США и Израиля

В Вашингтоне отмечают, что предложенная схема не является уступкой, а должна предотвратить обострение конфликта. Цель — уменьшить потери среди гражданских и продвинуться к стабильному перемирию.

В то же время в Израиле отмечают: никаких переговоров с ХАМАС не будет, пока группировка не прекратит ракетные обстрелы израильских территорий

28 октября премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху приказал Армии обороны Израиля «немедленно нанести мощные удары» по сектору Газа. Как сообщала газета The Times of Israel, такое решение было принято вскоре после того, как в южной части Газы были атакованы израильские войска, а также на фоне нарушений ХАМАСом обязательств по возвращению тел заложников.

29 октября режим прекращения огня был возобновлен.

Согласно соглашению о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, которое вступило в силу 10 октября, группировка обязана как можно скорее вернуть тела всех израильских заложников. В обмен на это Израиль согласился передать 15 тел палестинцев за каждого израильтянина.

Сейчас ХАМАС вернул тела 15 заложников, а 13 тел все еще находятся на территории Газы. Боевики группировки утверждают, что не знают точного местонахождения всех тел, поскольку потеряли связь с несколькими своими подразделениями, которые удерживали пленных и, по сообщениям, были уничтожены во время израильских бомбардировок.

13 октября ХАМАС освободил 20 последних живых израильских заложников, которых удерживал два года — с момента нападения на приграничные районы Израиля в октябре 2023 года.

Эта договоренность стала частью соглашения о завершении войны в секторе Газа, заключенного при посредничестве США. В свою очередь Израиль освободил всех палестинских заключенных в рамках соглашения о прекращении огня в Газе.