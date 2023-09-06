Британия передаст Украине модернизированные разведывательные машины Scimitar

6 сентября, 07:54
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Британская разведывательная машина Scimitar (Фото:RBSL/X)

Британская разведывательная машина Scimitar (Фото:RBSL/X)

Великобритания передаст Украине бронированные разведывательные машины Scimitar Mk II.

Об этом совместное немецко-британское предприятие Rheinmetall BAE Systems Land сообщило в X (Twitter).

Представители компании отправились в Германию, чтобы помочь военным из Британии подготовить машины к поставкам.

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Специалисты оказали поддержку в диагностировании неисправностей, дали технические консультации и рекомендации по ремонту, советы по безопасности транспортных средств, провели дорожные испытания и приняли участие в ремонте.

Всего в течение 32 дней удалось подготовить 23 Scimitar.

Scimitar Mk II — модернизированная версия бронированной разведывательной машины CVRT Scimitar. Она имеет 30-мм пушку (стреляет со скоростью до 90 выстрелов в минуту), а корпус и башня оснащены усиленной противоминно-взрывной защитой и средствами электронного противодействия для защиты от самодельных взрывных устройств. Вес машины — до 13 тысяч кг, максимальная скорость на дороге — 90 км/ч.

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Ранее Украина договорилась о сотрудничестве с одной из крупнейших оборонных компаний, британской BAE Systems. Она откроет здесь свое представительство и будет производить легкие пушки L119.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Великобритания Разведка Война России против Украины

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