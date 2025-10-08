Австрия блокирует 19-й пакет санкций ЕС против России , требуя послаблений для разблокирования 2 млрд евро Raiffeisen Bank в РФ, сообщает Euobserver .

Согласно проекту предложения, из-за трудностей, возникших в банке Raiffeisen International Bank (RIB), Австрия стремится внести «уступку» к действующим санкциям, которая позволила бы компетентным органам, по собственному усмотрению, разрешить размораживание замороженных средств.

Речь идет о деньгах, которые принадлежат трем российским компаниям — Iliadis, Rasperia и Titul — и двум гражданам РФ, бизнесменам Олегу Дерипаске и Дмитрию Белоглазову, которые находятся в санкционном списке ЕС.

Как поясняет издание, это дело связано с деловой деятельностью RIB в России и замороженными ЕС акциями Дерипаски в австрийской строительной компании Strabag на сумму 2 млрд евро.

В 2022 году Австрия заморозила акции Strabag, принадлежащие Дерипаске, чтобы выполнить санкции ЕС. Затем Дерипаска и Белоглазов использовали Iliadis, Rasperia и Titul, чтобы попытаться обойти замораживание Австрии, перенеся право собственности на акции Strabag на бумаге.

Когда этот план не сработал, российские суды оштрафовали RIB на 2 млрд евро. Они постановили, что Strabag может компенсировать банку эту сумму, передав акции на 2 миллиарда евро австрийскому кредитору.

Однако Австрия не сможет реализовать свое предложение, если все 26 других стран ЕС не согласятся на ослабление санкций, пишет Euobserver.

По словам неназванных дипломатов, идею критикуют Чехия, Польша, страны Балтии, Скандинавии и несколько меньших государств.

Они считают, что это способ для РФ использовать коррумпированные суды, чтобы вернуть замороженные активы, шантажируя европейские компании, которые все еще присутствуют на российском рынке.

По словам дипломата ЕС, если Австрия наложила вето на 19-й пакет санкций против России, чтобы защитить RIB, «блокирование такого важного вопроса не является бесплатным, особенно для небольшого государства-члена».

«Мы против создания новых исключений. Сейчас самое время усиливать санкции, а не ослаблять их», — заявил второй дипломат.

В то же время третий дипломат отметил, что это все неприемлемо для многих государств-членов ЕС.

Еще один дипломат предупредил, что предложение Австрии провалится в том случае, если «крупные государства-члены [Франция, Германия и Италия] присоединятся к общему движению».

Кроме Австрии, принятие 19-го пакета санкций могут затормозить Венгрия и Словакия. Будапешт стремится получить исключение из предложенного запрета на импорт российского сжиженного газа (СПГ).

Братислава же надеется на обход законов ЕС о запрете двигателей внутреннего сгорания до 2035 года, поскольку Словакия производит большое количество автомобилей.

19 сентября Еврокомиссия одобрила 19-й пакет санкций против страны-агрессора России, который нацелен, в частности, против финансового сектора. Новый пакет ограничений будет направлен против криптовалют, банков и энергетики РФ.

Журналист Радио Свобода по вопросам Европы Рикард Йозвяк сообщал, что новый пакет санкций против РФ может быть одобрен на саммите 23 октября.