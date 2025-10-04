Зеленский ввел в действие санкции против ВПК и нефтяного сектора России

Прездент Украины Владимир Зеленский сообщил, что ввел в действие санкции против российского военно-промышленного комплекса и нефтяного сектора РФ.

Зеленский рассказал, что подписал три указа о санкциях. Первый из них продолжает санкции против российских предпринимателей, связанных с путинской системой. Второй касается производителей российских беспилотников и комплектующих к ним. Третий указ вводит санкции против лиц и компаний, связанных с нефтяным сектором России.

«Мы продолжаем нашу комплексную политику давления на Россию. Мы будем это и в дальнейшем координировать с нашими партнерами. Уже сейчас многие украинские наработки идут в основу санкций наших партнеров. Рассчитываем на синхронизацию наших санкций с партнерами. Также ожидаем новые санкции Европейского Союза — 19-й пакет — и соответствующие шаги Соединенных Штатов», — заявил президент Украины.

Зеленский подчеркнул, что Россия игнорирует или отвергает каждую возможность закончить войну.

«Путин хочет воевать, и воевать именно так — террористическими методами, подлыми методами. Россия должна почувствовать ответы на это. Европа, Америка, G7, G20 имеют силу, чтобы разобраться с любым террористом. Это будет», — добавил он.

2 октября президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС переходит к более жестким санкциям против России, скоординированным с США.

30 сентября Суспільне сообщило, что в ближайшие недели ЕС может одобрить 19-й пакет санкций против российских энергоносителей.